Leticia López Landero, exalcaldesa de Córdoba, buscará senaduría del PAN por Veracruz

La exalcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, buscará desde los tribunales la candidatura al Senado de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), para representar al estado de Veracruz en la Cámara Alta.

La exedil panista Leticia López se registró como aspirante al Senado de la República la tarde de este viernes 12 de enero en el Comité Directivo Estatal (CDE) del albiazul, cuya sede se localiza en la zona centro de la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz.

La convocatoria al Senado fue emitida a finales de noviembre pasado, pero el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN estableció que la candidatura carece de la cuota de género y que lo más probable es que fuese designado un hombre.

“No vengo a pedir que me regalen una senaduría plurinominal, vengo a ganarla en la calle. Soy una mujer que vengo de la cultura del esfuerzo y me he ganado mis lugares tocando casa por casa. Vengo a ganar para llevar a Xóchitl a la presidencia, vengo a ganar para llevar a Pepe a la gubernatura, vengo a ganar con ustedes y por ustedes”, expresó.

Leticia López hizo un llamado a los tribunales electorales para que se garantice la igualdad de género Créditos: Especial

Ella recordó que en la historia del Partido Acción Nacional en Veracruz nunca una mujer ha encabezado la candidatura al Senado de la República, lo que exhibe la exclusión y la discriminación contra este sector.

Presentan impugnaciones

Por tal motivo, López Landero y su suplente Lisette García Macías impugnaron el proceso de la convocatoria del PAN para defender sus derechos políticos y electorales.

El pasado 26 de noviembre, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentaron un juicio de protección de derechos políticos electorales en contra de las providencias que establecen las fórmulas de candidatos al Senado del PAN, en las que se omitió la fórmula que sería postulada en Veracruz.

“En los últimos 18 han habido 13 senadores por el estado de Veracruz y cinco han sido mujeres, aparte de estos 13, pero en calidad de suplentes, solamente una mujer encabezó y ganó como propietaria, que en este caso no era de Veracruz”, refirió.

Leticia López hizo un llamado a los tribunales electorales para que se garantice la igualdad de género en el ámbito político, en este caso, al interior del Partido Acción Nacional.

“Apostar por la igualdad nos beneficia a todas y a todos. Tengo confianza en que el Tribunal actuará en defensa del principio de equidad de género y dictará una sentencia en beneficio de las mujeres veracruzanas, para que nunca más una de nosotras vean limitados sus derechos políticos electorales”, añadió.

Recordó que, como diputada federal, fue la única veracruzana presidenta de una comisión (Lucha contra la trata de personas) en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

