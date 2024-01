Noqueará "Terrible" Morales a panistas en el siguiente round político

Héctor Juárez Pacheco, conocido panista y pareja sentimental de la supuesta afectada es quien maquinó la falsa acusación que recientemente presentaron en contra de Érik "Terrible" Morales, precandidato a la Presidencia Municipal de Tijuana por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Baja California".

Entrevistado por los medios de comunicación, Morales expresó de manera directa: "En una burda operación mediática los enemigos de la 4T están intentando manchar mi nombre y todo el proceso interno porque saben que en el siguiente round los voy a noquear".

Sigue leyendo:

Erik "Terrible" Morales plantea atender inseguridad en Tijuana a través del deporte

La tendencia favorece a Erik Morales en Tijuana, un estado obradorista

"Tengo conocimiento de que ésta es la primera de una serie de calumnias"

"Este señor Juárez Pacheco fue el secretario particular del alcalde panista Jesús Gonzales Reyes es evidente que esta demanda forma parte de la estrategia que han implementado los panistas para tratar de frenar las preferencias que los tijuanenses han manifestado en todas las encuestas serias y que me marcan como el favorito de la gente", agregó.

"Tengo conocimiento de que ésta es la primera de una serie de calumnias y ataques que tienen planeadas hacer los panistas para impedir que la 4T continúe mejorando la vida de los tijuanenses.

El campeón realizó un llamado a defender los valores de la Cuarta Transformación

Además de intervenir en un proceso interno de Morena dispersando politiquería y tratando de confundir a la gente que ya nada les cree,", expresó.

"De ese tamaño es su miedo porque saben perfectamente que los voy a noquear en las preferencias de la gente. Este golpe bajo no me borra los sueños de una mejor ciudad, al contrario, me confirma que es posible lograrlo y mandarlos a la lona con un buen izquierdazo de una vez por todas", finalizó, e hizo un llamado a defender los valores de la Cuarta Transformación.

srgc