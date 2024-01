Margarita González Saravia: "Lo que más le duele a Morelos es el tema de la inseguridad"

Margarita González Saravia, precandidata de Morena a la gobernatura de Morelos destacó que uno de los temas que deben ser prioritarios en Morelos es el de resolver la inseguridad que actualmente se esta viviendo, ya que afecta tanto a las familias como a la economía estatal.

Lo que duele es la inseguridad ese es tema central, es algo que les afecta a todas las familias, ya no solo de no solo de salir o no salir, esta afectando a la economía

Sigue leyendo:

Margarita González apunta a "renacer de Morelos" con desarrollo a largo plazo

Morena lidera las tendencias en Morelos para 2024

En entrevista con Javier Solórzano para el programa de El Referente Informativo por el 98.5 FM, la morenista dijo que la inseguridad se debe tratar mediante una coordinación metropolitana, ya que son varios los estados que rodean a Morelos.

Comentó además que el gobernador saliente deja a un fiscal que se quedará nueve años en su puesto, algo que considera incorrecto pues "cada gobernador debería tener libertad para eso".

Al respecto, González Saravia señala que "hay mucha corrupción dentro de la institución".

En tanto, en el programa de República H con Sofía García en Heraldo TV, Margarita González Saravia destacó que la entidad tiene muchos retos y oportunidades para potenciar su crecimiento.

"Tuvimos una precampaña muy exitosa" Créditos: Especial

Margarita González se limitó a comentar que por el momento no mencionaría los programas que se pueden implementar en la entidad, pero destacó que se ha mantenido cercana a la población a fin de conocer sus necesidades y requerimientos.

Siempre he sido muy optimista, a mi me gusta estar cerca de la gente, he recorrido mi estado, más de seis veces, he tenido más de 600 reuniones con la gente del estado y eso me a permitido conocer muy bien la situación.