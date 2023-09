"No es un berrinche": Marcelo Ebrard definirá la ruta que seguirá rumbo a 2024

"No soy una persona de impulsos gratuitos y menos que no pueda aceptar que no ganó la encuesta", fueron las palabras con las que Marcelo Ebrard defendió su postura crítica en torno a la forma en la que se llevó a cabo el proceso interno de Morena. Comentó que no acudió al evento porque consideró una falta de respeto que no se le permitiera a su equipo ingresar al escrutinio final.

Comentó que durante varias semanas hizo varios señalamientos sobre el levantamiento y conteo de las encuestas, pero que estas no fueron escuchadas por el Consejo Nacional del partido, ni por su dirigencia, lo cual fue una omisión y falta de piso parejo.

Descartó que estuviera llevando a cabo un berrinche y sostuvo que la única forma de dar validez a este proceso es que repitiera, debido a que hay un porcentaje alto de papeletas que fueron anuladas, así como las irregularidades ya anunciadas por su equipo.

Dijo que se reunirá con su equipo para saber cuál es su ruta. FOTO: Morena.

¿Qué sigue para Marcelo Ebrard?

Durante la conversación dijo que no se sumaría en ningún sentido al Frente Amplio por México, ni atendería alguna invitación por parte de este grupo, debido a que lo considera una fuerza contraria a todo en lo que cree.

Además de esto, comentó que no ha recibido ninguna oferta seria por parte de Movimiento Ciudadano para integrarse a esta fuerza política como su abanderado.

Indicó que las decisiones que tomará a partir de este momento deben hacerse con cuidado, debido a que no solamente infieren en su vida, sino en la de diputados, senadores y militantes que se sumaron a su fórmula.

Aseguró que no busca un cargo. FOTO: Morena

¿Se quedará en Morena o le dará la espalda a la 4T?

Tal como lo anunció ayer Malú Micher antes de que se llevara a cabo el evento en el que se nombró a Claudia Sheinbaum como la ganadora de la encuesta, Ebrard indicó que tomará un tiempo de reflexión para decidir qué hacer.

"Lo que ocurrió ayer no lo habíamos previsto, entonces tenemos que tomar decisiones".

Para tomar su resolución, indicó, buscará escuchar a las personas que lo apoyaron en la campaña, debido a que no está en búsqueda de un puesto y considera que hay otras prioridades que tiene en el futuro.

"No me puedo quedar callado cuando veo que las cosas no se hacen de manera correcta".

Indicó que no ha podido hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia matutina dijo que podría hablar con él antes de entregar el bastón de mando de la 4T.