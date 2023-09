Xóchitl Gálvez es citada en la UNAM para comparecer sobre el presunto plagio en su titulación

La senadora panista, Xóchitl Gálvez informó que ya fue citada para comparecer en la Universidad Nacional Autónoma de México, por el presunto plagio de su informe de titulación.

Al acudir al Segundo Informe de Gobierno del mandatario de Querétaro, Mauricio Kuri, Gálvez Ruiz dijo que recibió una carta, que están contestando, y pronto comparecerá para aclarar lo que le pidan, por lo que indicó que la decisión de si hubo plagio o no, está en manos de la UNAM, y nadie más.

“A ver, ya lo he dicho claramente. Yo no hice una tesis, yo hice un informe, me titulé por experiencia profesional, está en manos de la UNAM, mi caso, ahí es a donde presentaré lo que la UNAM me esté pidiendo”, aseguro.