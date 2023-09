Claudia Sheinbaum encabeza reunión con el presidente y dirigentes estatales de Morena

En Morelia, Michoacán, Claudia Sheinbaum iniciará este domingo, la gira “La Esperanza Nos Une”, que llevará a cabo en las ciudades y lugares con mayor población en las 32 entidades de la República Mexicana.

Tras reunirse con el presidente y dirigentes estatales de Morena, anunció que los recorridos, se realizarán jueves, viernes, sábado y domingo, dependiendo de las necesidades, cumpliendo con todas las leyes electorales, con el objetivo de fortalecer la unidad y sumar fuerzas con diversos sectores de la sociedad e incluso con organizaciones y otros partidos políticos.

“Justamente es para nuestros militantes, nuestros simpatizantes, la toma de protesta de los Comités de Defensa y Promoción de la Cuarta Transformación y también, algo que aprobó nuestro Consejo Nacional, que es una convocatoria a la unidad de muchas personalidades, campesinos, comerciantes, empresarios, artistas, científicos que son parte de este movimiento, o que quieren ser parte, los estamos invitando, incorporando a que sean parte y también incluso a militantes de otros partidos políticos que hoy se sienten más representados con el movimiento de transformación”, indicó.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, indicó que para obtener un triunfo contundente, ganar la Presidencia y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en el 2024, por órdenes de Claudia Sheinbaum comenzaron a trabajar con los Comités Ejecutivos Estatales y delegados de organización, para definir las tareas de promoción y defensa del voto.

Estrategias y planes de trabajo

Con el grito de "es un honor estar con Claudia hoy", expuso que un factor importante será el trabajo territorial que ha definido la esencia del Movimiento de Regeneración Nacional por lo que el objetivo y la estrategia principal, será ir casa por casa, que es lo que ha definido sus triunfos electorales.

“Tenemos la tarea de visitar en los próximos meses, los más de 28 millones de hogares que hay en nuestro país. Y hoy saldremos con tareas muy definidas, vamos a entrarle todos vamos a seguir sumando más estructuras en todo el país. Pero, la característica sin duda va a ser la unidad y la movilización”, dijo.

Delgado Carrillo dijo que Morena es la esperanza de México Créditos: Especial

Afirmó que Morena, tendrá la mejor organización que haya alcanzado nuestro movimiento en su historia, para tener asegurado el triunfo que permita avanzar en las reformas para lograr el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Sobre la Esperanza Nos Une, y las declaraciones de la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez de que la esperanza ya cambió de manos, y ahora está en el FAM, los dirigentes se rieron, y señalaron que eso no es verdad.

Delgado Carrillo dijo que Morena es la esperanza de México y “la esperanza no es una máscara que se pueda poner cualquiera”, mientras que la ex – jefa de Gobierno, indicó que no puede haber esperanza en partidos que representan la corrupción y la pobreza del país.

“Ellos son el pasado, ellos son el PRI, ellos son el PAN, ¿Cómo el PRI y el PAN le van a dar una esperanza a México? Ellos lo que representan son un modelo que ya mostró que lo único que generó es violencia, desigualdad, pobreza, corrupción, en cambio, nuestro movimiento lo que representa es la esperanza y por eso nos une la esperanza, pero no sólo a nosotros, al pueblo de México”, aseguró.

dhfm