Mario Delgado analiza subirse a la contienda por la CDMX

El dirigente nacional de Morena Mario Delgado, analiza su inscripción para contender por la candidatura a la jefatura de Gobierno en 2024.

El próximo 18 de septiembre Morena emitirá la convocatoria para que se inscriban quienes aspiren a alguna de las candidaturas a las nueve gubernaturas que se disputarán en 2024, anunció en conferencia de prensa el líder morenista; en tanto, las inscripciones se realizarán el 25 y 26 de septiembre.

De las nueve gubernaturas, una de las más competidas al interior del partido es la Ciudad de México, a la que aspiran el exsecretario de seguridad capitalina Omar García Harfuch, Clara Brugada y el dirigente nacional.

Mario Delgado no descartó lanzarse para la Jefatura de Gobierno

FOTO: Especial

Al ser cuestionado sobre su eventual registro, toda vez que en meses pasados señaló que definiría su aspiración luego del proceso para elegir al coordinador nacional de defensa de la 4T, Delgado señaló que aún lo analiza.

¿Mario Delgado aspira directamente a ser candidato a la CDMX?

“Vamos a tomar una decisión a partir de lo que más convenga al movimiento, no como una decisión basada en una aspiración o en un interés personal. Está claro la responsabilidad que tenemos, y la complejidad de la misma por estas fechas tan definitivas y que requieren esfuerzos de organización importante. Entonces, pues ya el próximo 25 y 26 que es la fecha de la inscripción, bueno ahí informaré si me inscribo o no en el caso de la Ciudad de México”, señaló.

Detalló en caso de dejar el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, sería la secretaria general Citlalli Hernández, quien asumiría las funciones de presidenta. “No ahí lo que seguiría, es… En dado caso que yo decidiera competir en la Ciudad, entraría una licencia y la Secretaría General asumiría las funciones de la presidencia”, explicó.