Xóchitl Gálvez celebra resolución sobre declaraciones de AMLO: "Qué bueno que le dejó claro que es violencia política"

La senadora con licencia Xóchitl Gálvez y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, celebró la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) contra las declaraciones de AMLO, en sus conferencias Mañaneras.

El organismo ordenó que se bajen de las plataformas digitales las cuatro conferencias matutinas donde el presidente ha hecho comentarios sobre Gálvez, por lo que, de no acatar dicha indicación, la aludida contempla buscar instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Durante su visita a Sinaloa, Xóchitl Gálvez lo dejó muy claro: “Qué bueno que el INE le dejó claro que eso es violencia política, es más, en general no debe ser tan violento ni con los hombres” …

El INE ordenó a AMLO bajar cuatro mañaneras matutinas en las que se mencionan a la senadora

FOTO: Cuartoscuro

“El presidente no entiende qué es violencia política de género porque él pertenece a una generación en el patriarcado, del machismo y él cree que por poner mujeres en el gabinete ya no es, pero al referirse a una mujer diciendo que soy pelele, que estoy al servicio del poder, es no reconocer mi trayectoria, mi origen, mi trabajo y mi esfuerzo para estar aquí, entonces, creo que hay que prepararnos si el presidente sigue violentando y participando en la elección".

Xóchitl acusa a AMLO de usar la fuerza del estado en su contra

Aseguró que se necesita una denuncia, debido a que hay un presidente decidido a "descarrilarla", y en busca de usar la fuerza del estado para que no llegue a la candidatura, ya que es la que "genera más problema"

Resaltó que ya ha recorrido 18 estados del país con la finalidad de recabar las firmas necesarias para esta contienda interna y algo que ha podido constatar es que la esperanza ya no le pertenece a Morena.

Posterior a su encuentro con la prensa, se dirigió a un encuentro con simpatizantes en el Salón 53 y dirigente del PRI, PAN y PRD, quienes integran el Frente Amplio por México.