Xóchitl Gálvez: "Estoy a un paso de ganar"

Con mariachis, porras y gritos de presidenta, Xóchitl Gálvez se presentó en el evento Derecho de Réplica en dónde se congratuló de estar a un paso de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

En la Expo Santa Fe, ante alcaldes legisladores locales y federales del PAN y el PRD, y ciudadanos de diversas demarcaciones, Gálvez Ruiz resaltó haber ganado las encuestas del Frente.

“Llevamos 8 semanas y me da mucho gusto anunciarles que hoy hemos ganado la encuesta por 15 puntos y nos pone a un paso donde yo no puedo decir pero ustedes si, (gritos) presidenta, presidenta, presidenta”, se escucho.

En el acto hubo una confusión después de que Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón aseguró que Beatriz Paredes Rangel había declinado a favor de la senadora panista, lo que provocó que Xóchitl Gálvez se emocionara, para después precisar que no contaba con información sobre la declinación de la priista pero aclaró que no hay prisa y está lista para la consulta del próximo domingo.

“Yo tengo paciencia, no hay prisa, tomó con calma, lo dije desde la mañana y en este momento no se lo que ha pasado. Lo que se es que Beatriz no ha declinado y no quiero ejercer ningún tipo de presión. Estoy lista para el domingo”, expresó.

“Es una gran hazaña” Créditos: Cuartoscuro

No obstante durante su discurso al hablar sobre las problemas que aquejan a la nación y a la Ciudad de México, la aspirante a encabezar la construcción del FAM, señaló que quien sea el próximo Jefe de Gobierno, tendrá una Presidenta que los apoye para resolverlos.

Aclaró que antes de cualquier cosa, quiere primero platicar con Paredes Rangel, a pesar de que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, informó que daría todo su apoyo a la legisladora de Acción Nacional.

Dijo estar contenta porque no es cosa menor que en 8 semanas haya logrado el primer lugar de la encuesta, que tiene un valor del 50%, con una diferencia de 15 puntos, “es una gran hazaña”.

Sobre la pregunta de ¿Con quien le gustaría competir? Xóchitl Gálvez contestó “Creo que es Claudia”.

dhfm