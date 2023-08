Xóchitl Gálvez llama al magisterio a defender la educación

La aspirante a encabezar el Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, llamó a los integrantes del magisterio a defender la educación, tras acusar que la modificación al contenido de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, se hizo “en lo oscurito”, se pronunció porque si no hay consenso sobre el material se retire.

En conferencia de prensa luego del encuentro que tuvo con mujeres en San Juan del Río, Querétaro como parte de su gira de trabajo por la entidad, fue cuestionada sobre la polémica que hay por el contenido de los libros de texto para primarias y secundarias que se utilizarán para el ciclo escolar 2023-2024 y la exigencia de la oposición y de otros sectores para que se frene su distribución.

No debe responder a intereses políticos

“Yo les diría a los maestros que defiendan la educación, la enseñanza de las matemáticas, es indispensable y en estos libros prácticamente la desaparecen, entonces creo que si no hay consenso pues que se retiren”, señaló la senadora.

Consideró que la elaboración del contenido de los libros de texto debe basarse en un método y no responder a intereses políticos, con un enfoque que les permita a los estudiantes aprender matemáticas, español y ciencias, la senadora señaló que la edición de estos nuevos ejemplares estuvo a cargo de los especialistas y amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La enseñanza de las matemáticas, es indispensable"

Xóchitl se dijo preocupada

“Se tiene que hacer desde una visión que le permita a los estudiantes aprender matemáticas, obviamente lectura, biología, y todas las ciencias, pero no de esta manera en lo oscurito, yo creo que aquí el problema es que no se hizo de cara a los ciudadanos, se hace con la visión de un grupo de personajes del gobierno, que tienen una visión propia pero que no responde a la visión del país”, recalcó.

Gálvez se dijo preocupada porque la enseñanza de las matemáticas hace la diferencia entre un país que le apuesta a empleos de manufactura y maquila o uno que busca empleos relacionados con la tecnología y el desarrollo del país.

"Yo creo que aquí el problema es que no se hizo de cara a los ciudadanos"

Subrayó que la modificación de los contenidos se debió hacer con transparencia, de cara a la ciudadanía, con la opinión de expertos y no sólo con la visión de un grupo de personas afines al gobierno en turno.

“Con la inteligencia artificial, la robótica, la programación, el desarrollo tecnológico de las energías renovables, toda esta parte tecnológica requiere una gran enseñanza de las matemáticas, entonces no comparto con Morena y no es que estemos peleando creo que lo que tienen que hacer es reconocer que hicieron ellos los libros sin hacerlo de cara abierta a los mexicanos”, sostuvo.

