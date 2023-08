Maru Campos afirma que no serán distribuidos los libros de texto en Chihuahua

La gobernadora del estado María Eugenia Campos tras las polémicas resultantes por el contenido de los nuevos libros de textos gratuitos señaló que mientras no existan las condiciones los libros de la SEP no serán distribuidos por su administración.



Recordó que en Guanajuato se concedió un amparo para que se detenga la distribución y se revisen los contenidos, por lo que mostró un extrañamiento al Gobierno Federal en que continúe con la repartición de los libros.



“Mientras no haya un amparo que se conceda... en Guanajuato se concedió un amparo justamente la semana pasada, yo no sé porque se están repartiendo”, dijo.

Se detendrá la distribución

Campos Galván reveló que ya giró la instrucción a la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua para que detenga la distribución de libros.

“Aquí es una instrucción por parte de la gobernadora a la Secretaria de Educación Pública de detener esta distribución de libros bajo la figura del amparo”, puntualizó.

srgc