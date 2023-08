Ricardo Monreal rinde su último informe de gastos en la contienda por la Coordinación de la Defensa de la 4T

Ricardo Monreal Ávila dio a conocer este lunes su último informe de gastos en la contienda por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, donde empleó un total de cuatro millones 61 mil 941 pesos, que representan 81.24 por ciento del tope de gasto estipulado por la dirigencia nación de Morena.



En este ejercicio de transparencia, que el zacatecano realizó cada lunes, desde el inicio del proceso interno, subrayó que todos los desembolsos de su campaña, incluidos alimentos, hospedajes, transportes, entre otros, están comprobados con facturas y comprobantes fiscales.



Al recordar que a partir de hoy comienza la veda proselitista, subrayó que él y su equipo estarán dispuestos a aceptar responsable y seriamente el veredicto de la ciudadanía, que se reflejará en las encuestas que se levanten durante los próximos días e informó su decisión de mantenerse como senador con licencia, sin función legislativa y sin ingresos del erario.

Aclaró que continuará con sus cátedras en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de cumplir con algunos compromisos con editoriales, pues tiene pendiente el término de textos con tópicos sobre el Senado de la República, justicia, mujeres y extorsión.

Monreal agradece el apoyo durante los 70 días de campaña

Monreal Ávila aprovechó su mensaje para agradecer a quienes lo respaldaron durante los 70 días de la campaña. “Estamos en tiempo de veda, pero no me impide agradecerles a quienes me acompañaron y respaldaron. Gracias por su confianza, nunca olvidaré sus gestos de solidaridad, de aprecio, de amistad y de esperanza”, expresó.



Enfatizó que su equipo de trabajo fue de tan sólo seis personas quienes, a pesar de su reducido número, actuaron con eficacia, servicio y lealtad, además de sus enlaces de los estados de la República, que, subrayó, estuvieron comprometidos con la causa de la Defensa de la Cuarta Transformación.



Asimismo, Ricardo Monreal agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación, tanto reporteros como camarógrafos, fotógrafos y todo involucrado en la cobertura informativa de sus eventos. “No tengo reclamo y, sí, sólo reconocimiento tanto en la ciudad como en cada una de las entidades federativas”, añadió.



Puntualizó que en materia de logista empleó tres millones 692 mil 650 pesos; en transporte 88 mil 338 pesos; en hospedaje 49 mil 645 pesos; en alimentos 10 mil 324 pesos; en gasolina 48 mil 850 pesos; en vuelos 135 mil 813 pesos; y en casetas 36 mil 318 pesos.