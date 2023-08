Adán Augusto López reitera: habrá reforma al Poder Judicial y a la SCJN

Adán Augusto López Hernández encabezó una asamblea informativa en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en busca de la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en el país. Desde la capital chiapaneca el ex secretario de Gobernación dijo que México sí quiere los libros de texto gratuitos para los niños del país.

Leyó uno de los libros que a letra dice “No solo de pan vive el hombre, yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro” del poeta Federico García Lorca, eso dijo, es cultura no es comunismo, es formar a los niños. Por lo que comentó se seguirá luchando para que haya libros de texto gratuito para todas y todos los niños de México.

“Ahora todo es pura politiquería de los que nunca han querido a México ya empezaron la embestida de gobernadores en contubernio con un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se llama Luis María Aguilar quien representa lo más corrupto del poder judicial. No van a poder porque el pueblo sí quiere haya libros de texto para todos los niños de México” insistió.

Adán Augusto López Hernández refirió ante miles de personas provenientes de varias municipios de Chiapas que el próximo habrá dos decisiones importante y una de ellas, será la de reformar y a transformar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación México ya que México está cansado de tanta injusticia de quienes e venden al mejor postor como jueces y ministros.

“La otra decisión no puedo decir porque me va a rasurar el INE, pero ya tomaron una decisión”.

Reiteró que los programas sociales no van a desaparecen como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador y para el próximo año aumentará en un 25 por ciento la pensión para adultos mayores. Lo que no regresará comentó, son las pensiones para ex presidentes como anhela Vicente Fox, anotó. Finalmente, el tabasqueño expuso que él es quien ha encabezado más asambleas informativas a lo largo y ancho del país, porque las verdaderas encuestas no son las publicadas sino las que decidan las y los mexicanos.