Morena reventó la sesión de la Comisión Permanente del Congreso para mostrarse en contra de que Santiago Creel Miranda. Esto porque ha mostrado su rechazo por renuncia a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a pesar de participar en el proceso interno del Frente Amplio por México.

En el debate estaba integrado un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal que explique por qué desaparecieron las 34 normas oficiales. Sin embargo, Morena pidió que se rectificara el quórum para seguir sesionando.

Todo el “zafarrancho” inició cuando el diputado federal morenista, Alejandro Robles, dijo que decidía abandonar la sesión porque Santiago Creel sigue en la Presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, a pesar de que también participa por una posible candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

"Yo me retiro. Espero que en la siguiente sesión ya no te encuentres aquí porque estás de candidato de Va por México. Vete a hacer tu campaña. Espero que en la siguiente sesión no estés haciendo uso y ventaja desde la presidencia”, acusó el legislador de Morena.