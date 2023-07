AMLO responde a Santiago Creel por el color de sus ojos: “No sabía que había discriminación inversa”

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, quien acusó de ser víctima de discriminación a la inversa que ha sido objeto por parte del jefe del Ejecutivo Federal, denuncia que se publicó en un video difundido en las redes sociales.

“Aclara que no sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mi”: señaló AMLO.

Santiago Creel acusó que AMLO lo discrimina a la inversa. Foto: Archivo

La denuncia de Creel contra AMLO

Lo anterior luego de que Creel Miranda quien busca ser el candidato oficial de la oposición que contienda a la elección presidencial de 2024, afirmó en un video que ha sido atacado por AMLO por su origen e incluso por el color de su piel y el de sus ojos.

“He sido objeto de ataques no solo a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel y de mis ojos. Es una discriminación a la inversa la que hace, porque aquí nos tocó. No somos iguales, el pueblo es de él (AMLO), y los demás ni a pueblo llegamos”, manifestó el político de extracción panista quien agregó:

“Entonces, es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica de dividir, de confrontar y hacerlo con resentimiento, con división, con odio, con venganza”: Creel.

AMLO responde al color de sus ojos de Creel

A su vez, Andrés Manuel López Obrador respondió al abogado de profesión: “Nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí eso, y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel y de sus ojos, es mentira, completamente mentira”, dijo y recordó:

“Aclararlo nada más, yo sí siempre he estado a favor de los pobres, por el bien de todos, siempre he estado en contra del clasismo, el racismo y discriminación, y siempre he estado en contra de la corrupción, siempre, eso sí”: AMLO.

Lo anterior fue abordado durante la nueva sección en la Mañanera llamada “No lo dije yo”, la cual se anunció que será diaria. AMLO presentó este jueves un video para desmentir las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados.

Creel acusa de una persecusión política. Foto: Archivo

AMLO creó la sección en respuesta a las medidas cautelares que le impuso el INE y que calificó de una mordaza, pues le prohibieron hablar a favor o en contra de temas electorales, a raíz de las críticas diarias que hizo en las últimas dos semanas contra otra aspirante presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez.

El presidente López Obrador aseguró que tiene “bastante material” para exponerlo en dicho apartado de su conferencia. “Acuérdense que vamos a tener un espacio para la nueva sección, que a algunos les gustó, a otros no, pues ya ven como es la democracia. Diaria, sí, es que hay bastante material”, refirió.

Creel acepta equivocación por la discriminación inversa

Santiago Creel aceptó que se equivocó cuando el pasado lunes hizo la denuncia en contra de AMLO al utilizar el término “discriminación inversa”, indicó en una entrevista realizada en el Senado de la República donde refirió: “Fue un lapsus, un equívoco y bueno fue algo que así sucedió y así hay que reconocerlo, pero eso no quita que hay un trato diferenciado del presidente.

Claramente él está gobernando para los suyos y para los otros, ni diálogo; insultos, descalificaciones y además, pone categorías, él sí, descalificatorias y bueno, pues esto hay que responderlo de alguna manera. Esa no fue la manera correcta, pero sigo insistiendo en que el Presidente estigmatiza y eso me obliga a darle una respuesta”, señaló Creel Miranda.