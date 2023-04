IEEM ratifica que la ley obligada a dos debates y para más, candidaturas deben acordarlo

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ratificó que la ley obliga a la realización de sólo dos debates y turnará la solicitud de más ejercicios al Comité Especial encargado para la organización de dichos encuentros, pero las candidaturas a la gubernatura mexiquense deberán acordarlos.

Lo anterior como respuesta a las representaciones electorales de los partidos del PRI, PAN y Nueva Alianza (NAEM) que ingresaron dicha consulta semanas atrás.

Al seno del Consejo General del IEEM se avaló por unanimidad de votos, emitir el pronunciamiento, donde hubo modificaciones del acuerdo y no ameritó pronunciamiento de las fuerzas políticas involucradas.

La fecha para la realización de los debates se estableció del 3 de abril al 31 de mayo, y que cinco días posteriores del registro de las candidaturas a la gubernatura mexiquense se conformará el Comité Especial, integrado también por representantes de partidos, para su organización.

La consejera electoral, Daniella Durán Ceja, detalló que la respuesta que dieron hace diferencia sobre la obligación que tiene el órgano electoral para realizar dos debates como lo establece la ley, y la petición de otros ejercicios.

Aclaró que la solicitudes de PRI, PAN y NAEM deberán turnarse al Comité que se conformará para organizar los encuentros para que las candidaturas contrasten sus propuestas. A través de éste se conocerá si se tiene los recursos materiales y económicos para más.

Defendió que el proyecto robustecerá la libertad de realizar debates adicionales través de asociaciones y medios de comunicación.

Su compañera electoral, Patricia Lozano Sanabria, aclaró el acuerdo precisa que no hay obstáculo para que el IEEM pueda realizar adicionales ejercicios, pero debe acreditarse el acuerdo entre las contendientes.

El consejero electoral, Francisco Bello Corona, respaldó la respuesta que el IEEM les da a los tres partidos referidos y aclaró que la organización de debates no es el único medio para dar a conocer las propuestas.

Durante las últimas tres semanas, la alianza del PRI, PAN, PRD y NAEM plantearon la necesidad de que durante las campañas electorales, a realizarse del 3 de abril al 31 de mayo, se tuvieran no dos, sino cinco debates.

Sin independientes

Por otra parte, el IEEM confirmó que en la elección a gobernador del 4 de junio no hará ninguna candidatura independiente, pues ninguno de los cincos ciudadanos que aspiró a dicha figura consiguió juntar el uno por ciento de las 376 mil 690 firmas de respaldo ciudadano.

La consejera presidenta del órgano electoral, Amalia Pulido Gómez, aclaró que no porque no compitan candidatos sin partido no quiere decir que no se tendrá la participación de la ciudadanía.