Mauro Guerra sobre nombramiento de gobernador interino de NL: “Hacemos lo que dice la ley”

En el estado de Nuevo León, se ha generado una crisis política debido a la disputa por el gobierno del estado entre el gobernador Samuel García y el Congreso estatal, que está conformado mayoritariamente por miembros del PRI y del PAN. Cabe recordar que García había solicitado una licencia de seis meses al Congreso estatal para buscar la candidatura a la presidencia de su partido, Movimiento Ciudadano, pero decidió permanecer en el cargo para intentar cerrar la crisis política que se ha generado en las últimas semanas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, pero García ha impedido su entrada al Palacio de Gobierno y anunciando se baja de la contienda presidencial para continuar como líder de la entidad.

Sigue leyendo:

Samuel García tiene convulso a Nuevo León, señala Rubén Moreira

Samuel García se baja de candidatura a la presidencia, reasume la gubernatura de Nuevo León

En ese sentido, en entrevista con El Heraldo Radio con Selene Flores, Mauro Guerra Villarreal, Presidente del Congreso de Nuevo León, habló sobre la designación de Luis Enrique Orozco como mandatario interino y de Samuel García.

"Hay que entender que no se trata de disposiciones, si no de cumplir la ley. La ley es la ley, no se resuelve como Samuel quiera, sino como lo determina el congreso", aseveró en la breve plática.