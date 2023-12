Claudia Sheinbaum condena violencia contra Javier Corral

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, reprobó la violencia ejercida en contra de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, por parte de un hombre en un restaurante.

“Condenamos la violencia contra nuestro compañero Javier Corral. Las diferencias políticas no se resuelven con violencia. Para eso está el debate pacífico y las urnas”, resaltó la Dra. Sheinbaum.

Si bien entre 2016 y 2021, Javier Corral fue gobernador de Chihuahua, actualmente el político forma parte del equipo del proyecto del Segundo Piso de Transformación de Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué pasó con Javier Corral?

Como lo escribió en redes sociales Claudia Sheinbaum, el ex gobernador fue agredido violentamente; de acuerdo con un video circulado en la red social X, un hombre con gorra estaba insultado a Corral, el cual permaneció en silencio dentro del restaurante junto a dos personas.

"Pinche viejo pendejo, (sic) y me desnudó 24 de diciembre en la noche… a mí no se me olvida que … el 24 de diciembre en la noche, estaba cenando con mis nietos, y con mis hijos y me agarraste de 74 años, tengo 79", expresó la persona que encaró Javier Corral.

Por su parte, el ex gobernado de Chihuahua informó a través de X que “fui agredido verbal y físicamente por el Licenciado Raymundo Romero Maldonado, ex Secretario General de gobierno con César Duarte, y por Fernando Mariano Reyes Ramírez, ex diputado local; ambos procesados y sentenciados por la Operación #JusticiaparaChihuahua por actos de corrupción, acreditados y confesos”.

Asimismo, indicó que en diversas ocasiones ha recibido amenazas, insultos y actos de provocación.