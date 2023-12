Nuvia Mayorga responde a López Obrador y rechaza haberse "portado mal"

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nuvia Mayorga, rechazó haberse “portado mal” luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refiriera de ese modo al grupo que integra la Alianza Progresista, encabezada por expriistas para apoyar a la precandidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

“Claro que no, pueden ver mi historial y mi curriculum (…) Donde he trabajado he dado resultados”, aseveró la legisladora en entrevista con Adriana Delgado, aunque puntualizó que la postura del Presidente es respetable.

Durante su mañanera de este miércoles el Presidente aseguró que todas las alianzas son buenas cuando tienen como objetivo la transformación del país y le dio la bienvenida a todos aquellos que deseen ayudar “aunque en un tiempo se hayan portado mal”.

No es partido, es plataforma

Mayorga presentó este miércoles la Alianza Progresista junto a otros expriistas. Foto: Antonio Nava

Respecto al grupo anunciado la mañana de ayer por exmilitantes priistas, entre los que destacan los exgobernadores Eruviel Ávila, Alejandro Murat, y el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, Mayorga Delgado descartó que tengan como objetivo la formación de un partido político y explicó que, por el contrario, desean ser una plataforma a la que se integre quienes no desean participar desde los partidos.

Aseguró que quienes integran el grupo no desean continuar en la crítica, sino construir propuestas en materia de salud, medio ambiente, campo, energías limpias, entre otros, mismas que harán llegar a la exjefa de Gobierno capitalino.

Finalmente reiteró la disposición de laborar junto a Sheinbaum con “lo que ella nos quiera permitir”, al tiempo que recordó que no han tenido reunión ni acercamiento con la precandidata.