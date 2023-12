Mario Delgado festeja de ex priístas se suman con Claudia Sheinbaum

Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, celebró la alianza entre Adrián Ruvalcaba, Eruviel Ávila y Alejandro Murat para sumarse al proyecto del segundo piso de transformación de Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México.

Es importante recordar que el ex gobernador de Oaxaca dio a conocer hace unas horas la creación de la Alianza Progresista, figura que busca ser un movimiento que acompañé a la Dra. Sheinbaum.

Por su parte, Alejandro Murat explicó que seguirán recorriendo diferentes rincones de la República Mexicana, para sumar más rostros de personas que ya no comparten la visión del frente opositor; asimismo, indicó que si bien no hay un acercamiento con la ex jefa de Gobierno de la CDMX, se ponen a disposición de ella.

Claudia Sheinbaum de gira por Mexico. Foto: Cortesía.

Mario Delgado reconoce mensaje de ex priístas

En conferencia de prensa, el presidente Nacional de Morena indicó que Adrián Ruvalcaba, Eruviel Ávila y Alejandro Murat pueden sumar al proyecto de transformación desde su trinchera.

“Yo celebró el mensaje de ellos. La verdad sorprenden para bien, de que son políticos de trayectoria, de peso, que han dicho que no están conformes con la ruta que tiene el PRI. No creo que nos reste si ellos vienen a caminar, a ayudar por la transformación”, indicó Mario Delgado.