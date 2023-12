Clara Brugada: "Se debe detener la mancha urbana en la CDMX"

La precandidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la jefatura de gobierno, Clara Brugada aseguró que “la gran tarea y obligación” de la Cuarta Transformación es “defender y luchar para recuperar las tradiciones, principalmente, de los pueblos originarios”.

Durante un encuentro con vecinos de la alcaldía de Xochimilco, la morenista dejó claro que se debe detener la expansión de la mancha urbana que afectan el suelo de conservación de la capital, por lo que se tienen que implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda.

“Vamos construyendo y lo que falte viene la siguiente generación de la Cuarta Transformación"

“No queremos más crecimiento de la marcha urbana en nuestros cerros, queremos que crezca la marcha verde en nuestros cerros y que salgamos todos a defenderlos. Yo creo que, si es un derecho también de la población a tener vivienda, pero no en los cerros, no en las zonas ecológicas, no en donde son lugares tradicionales, lugares con cultura milenaria o son áreas verdes. Hay que atender todo y de manera equilibrada pero los cerros se deben respetar”, apuntó.

Dejó en claro que la cuarta transformación “tiene oídos para escuchar el corazón del pueblo, y mi corazón para los pueblos originarios es mucho”, y refirió que es de suma importancia “valorar las tradiciones de nuestros pocos pueblos originarios que tiene la ciudad y mucha la riqueza cultura”.

Al hablar sobre la construcción de escuelas públicas, dijo que si bien no se puede lograr construir las necesarias en cada una de las demarcación en un lapso de seis años que dura una administración, los ciudadanos si deben pensar “en la cuarta transformación como un periodo histórico de florecimiento de nuestra humanidad aquí en México, en la Ciudad de México”.

Finalmente resaltó que si no se terminan en un periodo, “vamos construyendo y lo que falte viene la siguiente generación de la Cuarta Transformación a continuar para que al menos 10 años o 12 años o un poco más para que tengamos en la ciudad, una ciudad educadora donde todos tengan infraestructura educativa”.

