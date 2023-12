Claudia Sheinbaum asegura que "la unidad no es la palabra, la unidad es la acción"

Por primera vez en la precampaña, Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial, acompañó a la Precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien le reconoció el gesto.

En el centro de Pátzcuaro, la aspirante al Ejecutivo federal habló de la unidad, pues no hay nada por encima del proyecto.

"Hemos dado una muestra, no solamente a los adversarios, a nuestra militancia (...) hemos dado una muestra ante el pueblo de México que la unidad no es de palabra, la unidad está en la acción. Eso tiene que ser un ejemplo para Michoacán y para todos los estados de la República, porque no hay nada que esté por encima del proyecto de transformación", enfatizó.

Recibe bastón de mando

Antes del evento, un grupo de mujeres purépechas la esperaba. Formadas dentro de la valla, tenían listos algunos presentes. Sheinbaum ingresó en medio del tumulto de la gente.

Le entregaron un bastón de mando. En la punta pendían tiras: verde, morado, amarillo y azul, los colores de la bandera purépecha. Lo tomó con la mano izquierda.

Cascarones de huevo con confeti blanco y verde fueron estrellados en su cabeza. Varias veces se repitió la acción que era rematada con un abrazo de quien lo hacía.

Los regalos siguieron con un reboso blanco con líneas cafés. Le cubrieron la espalda con él.

El público, con celular en mano, esperó su paso. La tradicional selfie con quien se lo pidió. Hubo quien, por los nervios, dejó pasar la oportunidad al no encontrar la aplicación de su cámara. De nuevo, el grito de "presidenta, presidenta" la acompañó en su camino.

Se compromete a rescatar el Lago de Pátzcuaro

Ya en el templete, ante más de cinco mil asistentes, se comprometió a rescatar el Lago de Pátzcuaro.

"Aquí me comprometo con ustedes a que vamos a recuperar el Lago de Pátzcuaro. Estuve ahora con las cooperativas. Se requieren varias acciones, estas acciones tienen que ver con la recuperación ambiental", dijo.

Sheinbaum aprovechó para criticar a la oposición, pues dijo que el PRI y el PAN no entienden al país.

En su turno, Ricardo Monreal reconoció a Claudia Sheinbaum.

"Dijo Andrés Manuel López Obrador que el pueblo decida y el pueblo decidió y Claudia Sheinbaum es nuestra precandidata legítimamente, por la mayoría del pueblo de México y por supuesto de Michoacán", sostuvo.

