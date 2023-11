Claudia Sheinbaum aclara los detalles sobre su visita a AMLO

La candidata a la presidencia de la República por la alianza Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró todos los rumores que surgieron alrededor de su visita a Palacio Nacional del pasado martes 28 de noviembre. A través de sus redes sociales publicó un video en el que especificó que fue a dejar unos documentos con el secretario particular Alejandro Esquerra y que pasó a visitar al presidente porque le habían comentado que estaba malo del pie.

Comentó que lo saludó y que lo vio muy bien de salud y que aprovechó para preguntarle por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y por su hijo Jesús Ernesto, explicó que el presidente, por su parte, le preguntó por sus hijos, por su nieto Pablito y que en realidad platicaron de la vida cotidiana.

"Me preguntó, ¿cómo vas?, le dije pues creo que vamos muy bien y pues, eso fue, y bueno, ¡no! Ya saben lo que dicen, fue a que le dieran línea”.

Claudia Sheinbaum continúa con su gira de precampaña por el país.

Foto: Archivo

Aseguró, refiriéndose a la oposición, que son muy buenos para decirse feministas y que las mujeres piensan por sí mismas, pero que con ella sólo piensan que se reúne con el presidente de la República para que le tire línea, a lo que, aseguró, le causa gracia porque ella puede tomar decisiones por sí misma.

"Pues con el presidente somos compañeros, amigos, diría, y pues somos parte de este gran movimiento de transformación del cual estamos muy, pero muy orgullosos".

Platicó además que le comentó al mandatario federal que presentó su documental que tiene por nombre “Claudia: El Documental” y aprovechó para invitar a sus seguidores a verlo porque es una visión personal de cómo las mujeres son madres, trabajan, cuidan a los hijos, buscan tener los recursos económicos para dar soporte a la familia, y al mismo tiempo, de cómo siempre fue parte de un movimiento de transformación y de cómo conoció al presidente López Obrador.

"Es hasta cierto punto íntima, de quién soy, pero también de qué es lo que pienso, por qué pienso que la educación, la salud, el acceso a la vivienda, son derechos del pueblo de México y no pueden dejarse al mercado, no son privilegios para unas cuántas personas".

Por último, destacó que a través de las redes sociales se ha dado cuenta de las cosas que dicen sus contrincantes políticos y aseguró que ya iniciaron con la guerra sucia de manera clasista y racista. Remarcó que esta aristocracia política ve con desprecio al pueblo de México y que los ve de arriba hacia abajo llamándolos de una manera muy discriminatoria, "nacos".

Al respecto, citó una frase del papa Francisco, que describe lo que representa la hermandad y a fraternidad y el movimiento que encabeza.

"La única manera lícita de ver a una persona de arriba hacia abajo, es cuando le da la mano para levantarse”.

La aspirante a la presidencia de la República publicó este video sobre un automóvil en la carretera que va a San Juan del Río, Querétaro. Explicó que después irá a Valle de Santiago, en Guanajuato para descansar en Morelia para seguir con su gira en el estado de Michoacán.

Los detalles de la plática de Claudia Sheinbaum con el presidente

Los temas abordados en su visita a Palacio Nacional fueron revelados por la Precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

En un panel con medios de comunicación locales y nacionales, en Querétaro, la aspirante morenista explicó que iba a dejarle unos documentos a Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador.

"Ya lo dijo el presidente, yo iba a dejarle unos documentos a Alejandro Esquer, me dijeron está el presidente ahí, entonces pasé a saludarlo.

"Ya ven que está malo del pie, lo ha dicho públicamente, entonces pasé a saludarlo, platicamos de cuestiones familiares, me preguntó cómo vas, muy bien", sostuvo.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos de que el presidente le da línea, respondió:

"Es que no tienen otra cosa que decir, la verdad, yo diría dos cosas: no pueden explicarse cómo vamos tan arriba en las encuestas, no dan crédito de que vayamos 25 puntos arriba, hay quienes nos ponen todavía más", aseguró.

