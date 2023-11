AMLO confirma visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional: estos son los temas que trataron

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, lo visitó este martes 28 de noviembre en Palacio Nacional. El mandatario explicó que ella tenía interés en platicar con él y que entablaron una conversación coloquial, "cómo estás, cómo te ha ido". La aspirante a la presidencia le adelantó sobre la presentación de su documental y destacó que ya no hablan sobre cuestiones internas de Morena y con cuestiones partidistas.

“Es una visita que no tiene nada que ver aún cuando se dé aquí con cuestiones partidistas, yo no me estoy pronunciando a favor de qué la gente vote por ella, no lo hago, eso lo va a decidir la gente pero si es mi amiga y sí es la dirigente del movimiento al que pertenezco”.

Claudia Sheibaum sostuvo una reunión con el presidente López Obrador 24 horas después de presentar su equipo de precampaña.

Detalló que la ex jefa de gobierno tenía interés en platicar con él.

“Comentamos algunas cosas, cómo le ha ido, somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco. Me dijo de que iba a presentar un documental, que me lo iba a mandar, puede ser que me lo mande hoy para que lo vea”, refirió.

-¿Hablaron de Marcelo?, se le planteó.

-No, no, no, no, no ya de eso no hablo, ella es la dirigente del movimiento pero también es mi amiga y mi compañera, dijo.

Recalcó que no hablaron de cuestiones políticas, “ella también me pregunta y sobre eso platicamos, cuando se pueda, que sea que yo la pueda invitar o ella me invite a cenar o a ir a algún lugar, si la veo”.

-¿le dio una recomendación?, se le insistió.

-No, no, no, no, Claudia es muy inteligente, mucho muy inteligente, no lo olviden, si vamos a la formalidad, a lo académico, tiene nivel de doctorado, yo a duras penas llegué a terminar mi licenciatura, Claudia es muy inteligente, es honesta, tenemos pues relaciones de amistad por años, ya les conté cuando lo conocí en el 2000, hace 23 años, acotó.

El presidente dijo que también platicó con Sheinbaum sobre su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez —que este martes realizó un fandango por la lectura en Mazatlán, Sinaloa— y también de los achaques —tiene un problema en el pie y en el ojo—.

-¿Que la reciben en horas hábiles no debe afectar la equidad en la contienda?,

-No, para nada, es que incluso nuestros adversarios nos vinculan, me atacan a mí, y atacan a ella, no tienen porque sentirse de que estamos separados, no, los adversarios van en contra mía porque también con eso la perjudican a ella, o van en contra de ella, también buscando perjudicarme a mí, no hay ningún problema, es la gente de la que va a decidir, declaró.

Claudia Sheinbaum fue captada al salir de Palacio Nacional

La precandidata de Morena a la Presidencia de la República, fue captada por reporteros al salir del estacionamiento de Palacio Nacional a bordo de un automóvil blanco marca Aveo. Salió alrededor de las 12:00 horas y no se detuvo para ofrecer entrevistas a los medios de comunicación ubicados en el lugar.