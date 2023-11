Clara Brugada: "necesario poner al individuo al centro de la política para crear sociedades más justas"  

Este mediodía, la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2023. Durante su turno, expuso lo que son las Utopías, espacios donde no se cobran inscripciones ni mensualidades y donde hoy, tienen 14 albercas olímpicas y semi olímpicas, el tercer velódromo de la Ciudad, la única pista de hielo, pública y gratuita en donde se les imparten clases de hockey sobre hielo a los jóvenes.

Añadió que el sistema público de cuidados integral, es un espacio con casas de día para los adultos mayores, lavanderías públicas, centros de cuidado infantil e incluso spa, y todo gratuito.

En el marco del Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil, en el foro Globalización y Nearshoring: La emergencia de las ciudades, también participó Pablo Lemus Navarro, presidente municipal con licencia de Guadalajara y precandidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC).

Detalló algunas alianzas que propuso en Zapopan, durante su gestión y también en Guadalajara donde se construyeron "Colmenas", espacios donde también se dan talleres y una red de parques públicos, rescatando espacios como el Parque de las Niñas y los Niños, y otras 47 hectáreas, que habían sido robadas por actores de la delincuencia organizada o de cuello blanco, como en la zona de Andares en donde se conformó un Bosque gratuito.

Lemus Navarro destacó la construcción de los dos centros de atención para menores con espectro autista en Zapopan y Guadalajara.

Para atraer inversores, ante la competencia internacional, se tienen hub logísticos para que, en la lógica regional se pueda desarrollar el intercambio comercial y ante las conexiones de puertos cercanos, carretera y aérea, Jalisco tiene una serie de ventajas para que en los próximos 15 años, que según se prevé que se mantenga el fenómeno del nearshoring, la intención es también crear una red de proveeduría local.

A distancia, Luis Donaldo Colosio participó el alcalde de Monterrey, explicó que la Ciudad donde se planteen los instrumentos para crear una ciudad para recibir los embates climáticos y la necesidad de un plan de resiliencia urbana como el que recientemente presentó Guadalajara.

En el panel también participaron Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, Colombia y Ada Colau, de Barcelona, España.

La ex alcaldesa recordó lo que calificó como el ejemplo más brutal, que vivieron como ciudad, en una de las situaciones "seguramente la más dura que me ha tocado gestionar como alcaldesa, que hubiera un atentado terrorista en el corazón de nuestra ciudad, que mayor inseguridad que de repente en la Rambla de Barcelona, nuestra calle más emblemática y amada por el mundo entero, con ríos de gente cada día que pasea, pues hubiera un atentado terrorista, en este caso de fanáticos islamistas, y que mataran a 16 personas, irían a mucha gente y traumatizaran a la ciudad entera, porque además nadie se lo esperaba".

Destacó que en Barcelona la propia gente, al mismo día siguiente del atentado, salió y llenó las ramblas de gente al grito de no tenemos miedo, vamos a defender la paz y vamos a defender nuestra ciudad.

Sergio Fajardo, sostuvo que es necesario sacar lo mejor de la gente y en cada lugar hay capacidades que ayudan a combatir problemas sociales.

"El fenómeno del crimen que tiene México, y desafortunadamente nosotros, entre comillas, somos expertos en ese conocimiento, el fenómeno del crimen de México es de unas raíces muy profundas y de una complejidad gigantesca y requiere la articulación de todos los niveles. Eso llama a poner de un lado la confrontación política, que es un problema cuando usted va a articular y se necesita hacerlo, porque lo contrario de ustedes en Tijuana, ustedes allá solitos al lado de San Diego no van a poder hacer nada, no van a poder hacer nada y van a estar sufriendo y es injusto, porque ese no es un fenómeno que sea es culpa de Tijuana por Tijuana para Tijuana, no", concluyó.