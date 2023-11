Xóchitl reprocha abandono de la federación para Guanajuato: reconoce que el 50% de los mexicanos no la conocen

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, visitará el estado de Guanajuato como parte de su recorrido a través de toda la República Mexicana.

Este viernes 24 de noviembre, la precandidata se reunirá con militantes del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, quienes la recibirán en el Jardín principal del municipio de San Francisco del Rincón.

La cita es a las 17:00 horas y en ella se prevé que la política hable de la visión que tiene para el país, así como las razones por las que quiere convertirse en la abanderada del partido, así como en la presidenta del país.

Xóchitl Gálvez descarta ruptura en el Frente Amplio por México

Sobre las diferencias internas en la coalición de los tres partidos, Xóchitl Gálvez, rechazó que vaya a provocar fracturas ya que la alianza ya está firmada, y que hay personajes como Enrique Vargas, que cedió el espacio en el Estado de México para el PRI, por lo que todo va bien.

“En algunos casos se perdieron espacios que se daba por descontado que era para el PAN, pero, bueno, creo que, en este sentido, si el PAN lleva la gubernatura y el PRI lleva el Senado, a mí me parece bien; o sea, lo veo bien, porque aquí es un sumar-sumar y un ganar-ganar”, afirmó.

Aseguró que hay mucha unidad y que buscan resolver las diferencias con las personas que resultan afectadas con las determinaciones.

Reconoce Xóchitl que el 50% de los mexicanos no la conocen

La precandidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió a los diputados locales panistas de todo el país, ayudarla para que la gente la conozca más, ya que el 50% de los mexicanos no la conocen.

Al participar en la reunión plenaria de los diputados locales del PAN, que se desarrolló en las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato, Gálvez Ruiz reconoció que el 50% de las personas no la conocen, por lo que Claudia Sheiunbaum la supera en las encuestas.

“Que me ayuden a que la gente me conozca, solo me conoce el 50% de los mexicanos por eso la señora de enfrente sí sale arriba en las encuestas, pero no por los 50 puntos o los 30 puntos que han dicho, la verdad es que ella lleva 5 años en campaña desde el gobierno de la ciudad, ella invirtió millones de pesos en espectaculares, millones de pesos en bardas millones de pesos en redes sociales”.

Xóchitl dijo que sí hay posibilidades de remontar Créditos: Especial

Arremete contra Morena

En su discurso, la representante del Frente Amplio por México (PAN-PRD-PRI) afirmó que, de acuerdo a un estudio en redes sociales, Morena gasta hasta 8 millones de pesos en redes sociales para atacarla.

“Eso de que metan 8 millones diarios para atacarme en redes sociales, yo me pregunto ¿de dónde sale el dinero? Es un robadero de este gobierno, yo traigo cobertura 2 a 1 en los medios, dos Sheinbaum uno yo, está bien, lo respeto, pero eso no es parejo”, afirmó luego en entrevista.

Xóchitl dijo que sí hay posibilidades de remontar, aunque, compiten “con los millones” de pesos de la campaña de Morena.

“Claro que hay, he empezado contiendas 35 puntos abajo, el tema aquí es que estamos compitiendo contra demasiados millones de Sheimbaum, (…) Estamos trabajando, ojalá pusieran tanta atención como la ponen en mí, allá pasan muchas cosas”.

Durante el evento, organizado por el Comité Nacional PAN, se generó el reclamo de los periodistas, ya que, aunque habían sido convocados a cubrir un evento, en un recinto público, se les impidió la entrada.

Claro que hay, he empezado contiendas 35 puntos abajo Créditos: Especial

“(No nos permite el acceso a los medios) yo aquí soy invitada (no se vale que nos inviten a un evento que dijeron que era público y luego nos cierren la puerta y nos prohíban entrar) yo en lo personal siempre dejo entrar a la prensa salvo que sean privados. Yo les ofrezco una disculpa, yo vengo como invitada, pero hago mención a los organizadores”, afirmó.

Xóchitl reprocha abandono de la federación para Guanajuato

Arropada por el panismo guanajuatense que coreó en repetidas ocasiones “presidenta” y “Xóchitl”, la precandidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, encabezó un mitin con decenas de militantes del Partido Acción Nacional.

Acompañada por liderazgos del partido, como el exgobernador Miguel Márquez Márquez, la Señora X, pidió que todos bajaran las banderas del partido para leer los “espectaculares de cartón” que se leían.

“Se solicita Ingeniera para construir México”, “Xingones con Xóchitl”, “Guanajuato Xingón”, “Ahora sí viene lo Xido”, “La puerta Mariana”, entre otras muchas leyendas de apoyo y aliento que ella misma agradeció y leyó en voz alta.

Pidió a todos los que firmaron para que ella fuera la candidata, a que ahora salgan a la calle a promoverla casa por casa.

“Miren hay dos sopas, quedarse donde estamos o salir adelante, este gobierno y se lo digo desde aquí al gobierno federal, no se vale el abandono que tienen para Guanajuato, no se vale que le hayan quitado el dinero para seguridad a los municipios, le quitaron el FORTASEG”.

Afirmó que el único tema en donde Guanajuato no saca 10, es en seguridad, debido a que la federación lo ha dejado solo.

“Para apoyar a Guanajuato, para apoyar a los alcaldes, para que sí haya dinero para seguridad y para eso tengo tres cosas: tengo mucha cabeza, tengo mucho corazón y tengo mucho carácter, yo no voy a andarle dando abrazos a los criminales”.

“¡Es la mujer de la esperanza!”, dijo Miguel Márquez, el exgobernador quien es originario de “San Pancho” y a quien ella invitó a subir el escenario.

En la recta final del discurso mencionó a la precandidata del PAN a gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

firmó que el único tema en donde Guanajuato no saca 10, es en seguridad Créditos: Especial

“Es otra mujer fuerte, como tú, yo soy una mujer fuerte como tú, van a sentir el toque femenino de las mujeres, queremos mucho a los hombres, (…) pero se va a notar que las mujeres gobernamos de una manera distinta, y gobernamos para bien, porque Libia y yo, las dos somos casadas, las dos tenemos hijos y las dos creemos a la familia”.

En el evento la precandidata recibió sombreros y zapatos hechos por artesanos guanajuatenses, “Estoy muy emocionada, quiero llorar”, dijo en medio de un escenario color rosa con el corazón característico de su campaña.

Con información de Jorge Almaquio y Gabriela Montejano