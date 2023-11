Salomón Chertorivski cumple 2 semanas de precampaña por la jefatura de Gobierno: "La CDMX merece una alternativa"

El domingo pasado, Salomón Chertorivski finalizó su segunda semana de recorridos en la Ciudad de México. Durante sus trayectos, contó con el apoyo de líderes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC), quienes salieron a pintar las calles de naranja en varias alcaldías. Durante sus visitas, el diputado tuvo oportunidad de acercarse y saludar a los habitantes de las colonias, y lo más importante, escuchar sus inquietudes.

A través de redes sociales ha documentado sus interacciones con las y los chilangos por las distintas alcaldías. De ese modo, ha concluido que el agua, la movilidad, la seguridad, las oportunidades de empleo y emprendimiento, son temas pendientes, por lo que asegura que él tiene la experiencia y sabe qué hacer para que a la capital mexicana le vaya mejor.

"En mis reuniones y recurridos por Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Gustavo A Madero, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Coyoacán y Milpa Alta he podido conversar con mucha gente que busca soluciones a sus problemas: la señora que me dijo que ya no le está llegando agua, la pareja que tuvo que pasar seis horas en el Ministerio Público, el comerciante de Milpa Alta que todos los días hace tres horas de camino para ir a vender", dijo recientemente.