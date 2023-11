Alejandro Murat renuncia al PRI: "No puedo ser parte de algo que no me define como persona"

El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció su renuncia "irrevocable" al Partido Revolucionario Institucional (PRI) agradeciendo el respaldo que recibió por parte de los militantes e integrantes del movimiento político.

Acotó que como persona y político lo definen las acciones y los resultados "así lo hice cuando fui diputado federal director del Infonavit y gobernador de Oaxaca".

Creo en el diálogo como la herramienta principal de la democracia creo las alianzas, pero las alianzas con el pueblo. No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública".