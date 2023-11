Joaquín “Huacho” Díaz, el mejor posicionado para la Coordinación de Yucatán de Morena

El Movimiento de Regeneración Nacional dio a conocer los datos de la encuesta interna del partido con la cual se evaluó a los aspirantes mejor posicionados para convertirse en el titular de la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Yucatán.

Para este ejercicio, se realizaron dos estudios de opinión espejo para dar representatividad y confiabilidad a las cifras que obtuvo Morena como parte de este cuestionario levantado en los domicilios de cientos de familias yucatecas.

Se analizaron los atributos de cada uno de los aspirantes. FOTO: Morena.

¿Cómo van las encuestas de Morena en Yucatán?

La empresa Buendia & Marquez determinó que Joaquín "Huacho" Díaz Mena es el hombre en la primera posición, mientras que la mujer con los mejores resultados fue Verónica Camino.

Heliga Consultores determinó que los perfiles con los mejores resultados son para "Huacho" Díaz, quien se llevó la mayor cantidad de atributos positivos sobre sus rivales.

En el caso de la Comisión de Encuestas de Morena, el político también fue el más reconocido entre sus rivales, mientras que el perfil femenino más fuerte fue el de Verónica Camino Farjat.

El partido dará a conocer en breve a los ganadores del proceso. FOTO: Morena.

Estos no son los resultados finales del proceso interno

Estos datos no significan una nombramiento oficial por parte del partido, debido a que el Movimiento de Regeneración Nacional realizará ajustes para cumplir con la cláusula de paridad de género a fin de que se permita la igualdad de condiciones para los géneros.

Una vez que se realice el análisis correspondiente, el partido dará a conocer quiénes serán los seleccionados finales como coordinadores estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que antecede a las precandidatura de la gubernatura.

Mario Delgado aclaró que ninguno de los aspirantes hombres que sean ganadores de las encuestas se puede declarar precandidato de Morena, hasta que se aplique la regla de paridad de género.

"Una vez que hayamos presentado los resultados de las nueve entidades vamos a aplicar la regla de género para tener finalmente al precandidato o precandidata por cada una de las nueve entidades, esto atendiendo a la convicción que tiene nuestro movimiento de abrir espacios de participación política para las mujeres y espacios donde las mujeres sean competitivas", aclaró Mario Delgado.

"Huacho" Díaz respetará la decisión a la que llegue Morena

Por su parte, "Huacho" Díaz Mena afirmó que en caso de ser nombrado coordinador estatal integrará a su equipo a sus compañeros, y en caso de que sea designada Verónica Camino Farjat, él le brindará su apoyo.

"En caso de que no me tocara ser, va a contar conmigo la compañera Verónica Camino, y lo más importante me pondré a disposición de nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum para ayudarla a consolidar la Cuarta Transformación en todo México", explicó.