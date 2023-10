Claudia Sheinbaum visita a un estado de oposición durante su Gira por la Unidad

La coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, continúa con su Gira por la Unidad en el país.

Este sábado visita, por primera vez, en este recorrido un estado gobernado por la oposición: Jalisco, que es administrado por Movimiento Ciudadano (Enrique Alfaro).

Tiene contemplado llevar a cabo un par de eventos: uno cerrado con la militancia morenista y por la tarde encabeza La Esperanza Nos Une Jalisco, abierto a los simpatizantes.

Sheinbaum ha visitado 12 estados durante su actual gira

FOTO: Especial

Previo a Jalisco, Sheinbaum había visitado 12 estados, todos ellos gobernados por Morena: Michoacán, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México y Nayarit.

Firma Sheinbaum el Acuerdo por la Unidad de la Transformación

El día de ayer Claudia Sheinbaum se encontraba en el Auditorio Amado Nervo, en donde se reunió con simpatizantes de Tepic, Nayarit para conversar sobre los compromisos que tiene para México el próximo año, además de firmar el Acuerdo por la Unidad de la Transformación.

"Ahora es distinto, el salario aumentó y aquí me comprometo a que va a seguir aumentando el salario, se acabaron los gasolinazos y aquí me comprometo a que no va a haber más gasolinazos", refirió.

Además, insistió en que en la Cuarta Transformación trabajan para el bienestar del pueblo, a la vez que destacó la transición el odio al amor que está llevando a cabo el movimiento morenista.