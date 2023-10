Cantinflas y María Sorté coincidieron en el set cuando estaba embarazada de Omar García Harfuch

María Sorté es el nombre artístico de María Harfuch Hidalgo, actriz y madre del ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien actualmente aspira a ser el representante de Morena para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

La también cantante originaria de Camargo, Chihuahua se dio a conocer a mediados de la década de 1970 por sus participaciones en cine, teatro y televisión. En entrevista exclusiva con Blanca Becerril para El Heraldo Televisión, relató cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo.

María Sorté estaba embarazada de Omar García Harfuch

Luego de llegar al entonces Distrito Federal para continuar estudiando la carrera de medicina en la UNAM, acompañó a una amiga a un casting de actuación en la academia Andrés Soler, donde también participó y sin pensarlo la aceptaron. Poco a poco fue escalando, actuando con los grandes actores de aquella época, incluso con Mario Moreno “Cantinflas”.

“El barrendero” fue la última película que el comediante mexicano realizó, misma en la que Sorté participó en un momento clave de su vida: estaba embarazada de Omar García Harfuch.

“Cuando me ofrecen la película, digo ‘no manches, es Cantinflas’, pero no puedo mentir estoy embarazada, se me va a notar” , recordó.

Aunque su representante le aconsejó no decir nada, Sorté no pudo mentir y le confesó al actor que no podía participar en la película porque estaba esperando un bebé.

“¿Engorda mucho?”, le preguntó Cantinflas, a lo que ella contestó. “No, nada”, lo cual, según la primera actriz, era mentira, pues cuando estuvo embarazada de su primer hijo Adrían “se puso como bola”. Sin más qué decir, Sorté realizó la cinta a lado del “Chaplin mexicano”.

