María Sorté habla sobre el atentado contra Omar García Harfuch: sentí como un balde de agua fría, sobrevivió de milagro

Omar García Harfuch es uno de los cuatro aspirantes de Morena que quiere gobernar la Ciudad de México. Junto con Clara Brugada, Hugo López-Gatell y Mariana Boy, el exsecretario de seguridad ciudadana competirá por ser el próximo Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en la capital mexicana.

La primera actriz María Sorté es madre de García Harfuch, y en entrevista con Blanca Becerril para El Heraldo Televisión, reveló algunos detalles sobre cómo fue la vida del exsecretario a tempana edad, adolescencia y cuando decidió incursionar en la policía mexicana, iniciativa que no le agradó a la cantante en un principio, por los riesgos de la profesión. Según relató, es lógico que Omar tenga enemigos potenciales, pues desde joven ha metido a varios delincuentes a prisión.

Cabe recordar que García Harfuch sufrió un atentado en junio de 2020, el cual fue uno de los operativos criminales más intensos que se han registrado en la capital, pues el exsecretario de Seguridad Ciudadana logró sobrevivir a más de 400 balas. La agresión fue perpetrada por supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y en su momento se logró la detención de 19 hombres por su probable participación en este ataque, acusados de homicidio calificado en grado de tentativa.

Aquel día, María Sorté se enteró de la alarmante noticia gracias a su hijo Adrián, quien de inmediato acudió a la casa de la actriz para contarle lo sucedido y tranquilizarla haciéndole saber que Omar estaba a salvo.

"Adrián entró como loco y me dijo: 'No te asustes, Omar está perfectamente bien', pero desde que me dijo eso sentí como un balde de agua fría y dijo 'sufrió un atentado muy grueso pero está bien'. Estábamos forcejeando el control de la tele porque yo quería ver las noticias, me imaginaba lo peor", narró.

"Cuando vi lo que había sucedido, lo único que hice fue arrodillarme y darle gracias a Dios con todo mi corazón, porque si eso no fue un milagro, no entiendo qué pudo haber sido. Una camioneta que recibe más de 400 balazos y que van con toda la saña, fue un milagro", agregó.

Hay que destacar que Omar es el segundo hijo de la actriz originaria de Chihuahua, y cuando éste le notificó que quería ser policía, María "puso el grito en el cielo". No obstante, declaró sentirse orgullosa de los logros del exsecretario, pues desde joven realiza una labor "maravillosa" y confía en que "Dios lo colocará en el lugar donde debe estar".

"Omar se dedica a algo que nunca me gustó. En el primer momento que me dijo “voy a ser policía’ yo puse el grito en el cielo y no porque tenga algo en contra de los policías, al contrario, hacen una labor maravillosa, exponen su vida siempre, pero no me gustaba para él por el peligro que representaba y cuando fue escalando más miedo me daba", reveló en entrevista.