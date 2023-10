Alejando Armenta confía en Morena y su dirigencia nacional

El Senador de Morena por Puebla, Alejandro Armenta expresó estar atento a la decisión de los órganos electorales nacionales de Morena, para ser incluido en el ejercicio demoscópico establecido en la convocatoria y cuyos criterios están sujetos al espíritu democrático que impera en su partido, Morena.

El legislador poblano se dijo tranquilo impulsando la unidad y cumpliendo las tareas encomendadas por la Dra. Claudia Sheinbaum, defendiendo con pasión y convicción a la Cuarta Transformación; manifestó su respeto y respaldo a las dirigencias estatal y nacional.

"Yo soy un hombre lleno de pasión si no, no hubiera sido presidente a los 21 años por plebiscito, nunca he sido dirigente o candidato por designación, yo estoy atento seguro cierto y confio en mi partido", acotó el senador poblano.

El compromiso de Alejandro Armenta con la Cuarta Transformación

En conferencia de prensa en Ciudad de México, el senador poblano reiteró su compromiso enfocado en la defensa de la 4T, y las acciones encauzadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la continuidad de su legado basado en el humanismo mexicano y la revolución de las conciencias.

Manifestó que en Morena hay mujeres y hombres libres, de izquierda, convencidos de que se puede tener un país con bienestar.

