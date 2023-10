Antares Vázquez espera que guanajuatenses le permitan profundizar en la transformación del estado

Luego de que que la Comisión de Elecciones de Morena informó que los resultados de las encuestas con los que se definirá a sus nueve candidaturas estatales para las elecciones de 2024 se darán a conocer el 10 de noviembre.

En entrevista con Alejandro Sánchez para el Informativo Fin de Semana del Heraldo Media Group, Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena indicó que esta decisión los tomó por sorpresa, pues ya tenían todos los preparativos para estar en la Ciudad de México el lunes 30 de octubre.

"Estábamos esperando la cita, pero no esperábamos que la pospusieran, entonces, entiendo que hay decisiones difíciles, no sabemos hasta ahora si es que las encuestas no han terminado de aplicarse o qué porque recordemos que era la encuesta de la Comisión de Elecciones y además dos encuestas espejos en cada uno de los estados, entonces no sabemos si el retraso es por eso, o porque tienen que estar haciendo los ajustes pertinentes en materia de género", señaló.

Agregó que por ahora todo está en el terreno de la especulación y que a ciencia cierta no saben lo que pasó.

Paridad en elecciones

Por otro lado, la morenista indicó que la decisión del Instituto Nacional Electoral de que los partidos deben postular a mujeres en al menos cinco de los nueve estados que eligen gubernaturas en las elecciones de 2024 es muy importante.

"Esta medida afirmativa ayuda, porque las mujeres hemos estados históricamente relegadas, nos cuesta mucho más trabajo llegar a los cargos de decisión que a los hombres y pues es muy importante que se abra el espacio", expresó.

Añadió que esta medida también la beneficia, así como el tipo de encuesta que se hace en Morena, por atributos.

"Yo creo que en esa puedo salir bastante bien librada", aseguró.

Sin embargo, afirmó que los resultados le favorezcan o no, los aceptará, ya que para ella es un compromiso y ha luchado durante muchos años para que la transformación sea una realidad.

"Yo estoy en este proyecto por convicción, no por una ambición personal, entonces yo seguiré siempre del lado de la Cuarta Transformación".

¿Cómo se ve frente a Ricardo Sheffield?

La senadora morenista considera estar bien posicionada y su trabajo habla por ella, aunque la participación del extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor en la Mañanera fue importante.

"Desde la tribuna del Senado y sobre todo recorriendo Guanajuato, a mí la gente me conoce de andar con ellos en sus casas en sus colonias, en sus comunidades, porque he caminado Guanajuato desde hace muchos años antes de ser senadora", apuntó.

Finalmente, destacó que espera que las y los guanajuatenses le den la oportunidad a ella para seguir profundizando la transformación en la entidad.

