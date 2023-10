Miguel Torruco Garza busca la jefatura de gobierno: "La responsabilidad de ser joven es demostrarlo con resultados"

Miguel Torruco Garza se suma a la encuesta final del proceso interno de Morena para contender por la coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. El jueves pasado, el presidente nacional del partido, Mario Delgado junto con la secretaria general, Citlalli Hernández, informaron que se agregó a la lista final, por lo que participará en la encuesta de reconocimiento para medir su popularidad en la capital del país.

En entrevista para El Heraldo Televisión con Mario Maldonado, aseguró que antes de registrarse al proceso realizó una consulta sobre su posicionamiento para conocer sus posibilidades de triunfo.

Miguel Torruco Garza es el quinto aspirante a la coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación en la CDMX.

Foto: X @MiguelTorrucoG

Aseguró que dentro de los aspirantes a la jefatura hay unidad y que quien quede finalista en el proceso tendrá que apoyarla o apoyarlo para que en la CDMX siga gobernando la izquierda. Aseguró que en el Movimiento de regeneración Nacional manda el compañerismo y la fraternidad.

"Cualquiera de los cinco perfiles que salga de nosotros vamos atener que apoyar o me van a tener que apoyar o voy a tener que apoyar a quien salga en unidad, en fraternidad, eso es Morena".

Miguel Torruco es el más joven de los aspirante a la jefatura de Gobierno por lo que asegura, es la oportunidad para los jovenes de demostrar que se tiene la capacidad para gobernar una de las entidades más importantes del país.

En caso de que Torruco Garza no quede como coordinador, aseguró para EL Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que reconocerá los resultados porque no le mueve ningún cargo, sino la democracia y el movimiento de transformación del país que inició el presidente de México.

"No me aferra ningún cargo político, yo estoy en este proyecto no por necesidad sino por convicción a lo que Andrés Manuel López Obrador nos inició".