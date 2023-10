Alejandro Armenta se separa de su cargo como senador y lanza reto al morenista Eduardo Rivera

El senador Alejandro Armenta Mier presentó su solicitud de licencia al cargo de legislador para poder participar de lleno en la contienda interna de Morena por la candidatura a la gubernatura de Puebla.

"He tomado la decisión que les había venido comentando y quiero presentar el oficio con el que me separo de la responsabilidad como senador de la República y estoy pidiendo licencia al cargo. Le pido a la Mesa Directiva que mañana haga el procedimiento correspondiente. Me separo del cargo porque entiendo que los poblanos tomarán una decisión en los próximos días y estoy preparado para esa decisión para asumir la con rigor, con entereza y compasión como lo he hecho a lo largo de mi vida", sostuvo.

Armenta adelantó que ahora se va a dedicar a caminar todos los días para escuchar y convencer a los poblanos que es la mejor opción, además tiene el reto de ganar en la interna a Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla.

En conferencia de prensa, el expresidente del Senado retó a los demás aspirantes a cargos de gubernaturas a renunciar a sus cargos para no usar recursos públicos en las contiendas internas.

"Ahora le digo a Eduardo Rivera que para que nos demuestre que nos va a hacer temblar, que presente su renuncia al cargo, pues él administra 6 mil millones de pesos, la mitad del recurso lo dedica a sueldos y salarios, así como gasto corriente, quiere hacer temblar a Morena que se separe del cargo y que nos demuestre qué es lo puede hacer temblar. Estoy preparado para enfrentarlo y estoy preparado para ganarle, lo convoco para que se separe esta misma semana", expresó

También retó a Rivera a que el próximo domingo al mediodía, en el Zócalo de Puebla, realicen un debate para que aborden los problemas que tiene la entidad.

"Que se libere de la presión que representa el tema presupuestal del Ayuntamiento y que vaya al encuentro de los sentimientos de los poblanos. Y por eso, estimado edil, espero que en congruencia con el planteamiento de hacernos temblar presentes de inmediato tu renuncia al cargo para que, en condición de igualdad, vayamos al encuentro de los sentimientos de los y las poblanas, espero que tengas la dignidad, el decoro y la valentía para presentar de manera inmediata tu separación al cargo y que el día domingo a la hora que tú quieras, con quien tú quieras que modere el debate, lo podamos tener tú y yo en el Zócalo de Puebla", manifestó.

