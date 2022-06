Elecciones Oaxaca 2022: Te decimos votar el 5 de junio, desde que llegas hasta que sales de la casilla

Este fin de semana están en juego seis gubernaturas, dentro de las que se encuentra la de Oaxaca. Se prevé que en este ejercicio participen al menos dos millones 565 mil 681 electores.

Para poder llevar a cabo el sufragio y apoyar a cualquiera de los candidatos, es indispensable que la gente conozca cómo llevar a cabo este proceso,

El primer paso será ubicar tu casilla electoral, Ingresa la página https://ubicatucasilla.ine.mx/ llena los campos de ubicación y sección electoral. Es recomendable que un día antes de los comicios acudas presencialmente al módulo para evitar cualquier problema o pérdida de tiempo el fin de semana.

El voto es libre y secreto.

¿Qué hacer una vez en el módulo?

El primer paso, después de ubicar qué casilla te toca, es formarte y presentar tu credencial al funcionario que se encuentre en al mesa. Este tendrá la misión de buscar tu registro en el padrón nominal para determinar que se puede recibir tu voto.

Revisarán tu dedo para saber que no hayas votado con anterioridad. En caso de que no te identifiquen, significa que te has equivocado de lugar. Si todo sale bien, te darán las papeletas que marcarás con tu candidato de preferencia.

Tras realizar esta acción, deberás ir a la urna correspondiente y depositar tus boletas electorales. Posterior a esto, te pedirán regresar a la mesa.

Ahí te regresarán la credencial que les dejaste y posteriormente te pondrán la tinta indeleble en alguno de los dedos para garantizar que no votes en otro lugar.

La votación cerrará a las 18:00 horas, pero si aún hay personas formadas después de esa hora, serán atendidas y hasta terminar con la fila se podrá llevar a cabo el cierre de las mismas.

Finalmente, los funcionarios de casilla en todo momento desinfectarán sus espacios de trabajo, así como las mámparas y utensilios, y desde luego lavarán sus manos o bien rociarán alcohol en gel para limpiarse las manos.

