En Durango todos seremos parte de la transformación: Marina Vitela

Al hacer un recuento de cien días de trabajo, 47 mil 800 kilómetros recorridos, 22 mil abrazos y 180 mil hogares encuestados, fueron parte de la campaña de Marina Vitela, aspirante al gobierno del estado de Durango, por la alianza Juntos Hacemos Historia, “hoy conozco tus sueños, anhelos, preocupaciones y exigencias, no les voy a fallar, lucharemos brazo a brazo y todos seremos parte de la transformación y del cambio verdadero que anhelan los duranguenses”.

A pocos días de la elección, la abanderada de Morena, PVEM, PT, RSP y R5, aseguró que han sido meses extraordinarios de campaña a los cuales, agradeció todo el apoyo y cariño de la gente que en cada rincón que visitó de los 39 municipios del estado, en comunidades, poblados y colonias, pudo estrechar sus manos y hablar de frente a los ciudadanos para conocer sus demandas y necesidades y, para hablar de sus propuesta, “ahora es tiempo de hacer historia y de ir a votar; nada es más fuerte que el voto”.

Vitela Rodríguez, hizo un llamado a todas aquellas personas hartas de la corrupción, y de un gobierno que miente, de un gobierno avaricioso y mentiroso como los del PRIAN, que lo haga saber por medio de su voto, porque únicamente así se podrá dar el cambio que todos queremos.

“Díselos con tu voto porque cuando no votamos, las cosas no se quedan igual, empeoran y los malos gobiernos son la elección de quienes no salen a votar”, aseveró al destacar que es importante que en las urnas se refleje que los ciudadanos desean un Durango próspero.

El 5 de junio, “demostremos que no existe nada más poderoso que la voluntad del pueblo unido por causa, por Durango y por sus familias”, indicó la gomezpalatina al destacar que gobernará con sensibilidad y de la mano del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

