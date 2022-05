Julio Menchaca no asistirá a debate entre candidatos a la gubernatura de Hidalgo 

El candidato a la gubernatura de Hidalgo por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Nueva Alianza), Julio Menchaca Salazar, confirmó que no asistirá al tercer y último debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH), que se llevará a cabo este día.

El abanderado consideró que los dos anteriores ejercicios, en los que participó junto con los otros tres contendientes, se utilizaron como "concursos de lectura", sin que fueran intercambios de ideas y propuestas.

Previamente, el equipo de campaña del morenista había anticipado la posibilidad de que éste no asistiera. Incluso, mencionaron que, dado que es el mismo día de la final de ida del fútbol mexicano entre Pachuca y Atlas, habría poco interés por el electorado hidalguense, más, dijeron, si se considera los resultados de los dos ensayos previos.

"Los que van a asistir, si logran que hablen de ellos o de sus propuestas, van a sacarle provecho al debate. Pero si el tema va ser 'yo', habré ganado también este tercer debate", expuso Menchaca, ante la posibilidad de que sus contendientes con centren en hablar de su ausencia durante el tiempo que tienen para exponer sus ideas y proyectos de gobierno.

"Este ejercicio deben de diseñarse de otra manera, debe de establecer una identificación de quiénes somos y con qué contamos. No es simplemente el ataque personal, ese que cuando no hay argumentos hay adjetivos e insistir en la guerra sucia que es fruto de su desesperación", añadió el senador con licencia, quien mencionó que otra razón por la que no asiste es debido a las alusiones de sus rivales hacia él.

Asimismo, consideró que no habrá repercusión en su contra, en las votaciones, por su ausencia a este ejercicio.

Los temas contemplados para el último debate, que se llevará a cabo a las 19:00 horas de este día, son seguridad pública, desarrollo social y económica, los cuales, mencionó Menchaca, están incluidos en su plan de gobierno, por lo que cree que son conocidos por el electorado.

mgm