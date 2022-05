Mario Delgado y Marina Vitela denuncian secuestro de hermano de un empresario

En Gomez Palacio, Durango, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acompañando a Marina Vitela, candidata a la gubernatura, exigieron a las autoridades del estado garantías y la localización del hermano del empresario lagunero, que fue interceptado por hombres encapuchados en un céntrico restaurante.

Señaló que es hermano del empresario que desmintió la versión de un diario nacional, sobre la triangulación de recursos públicos con los hijos de Marina Vitela cuando fue alcaldesa de este municipio.

“Fueron por un empresario, el empresario que sale a declarar que no tiene nada que ver conmigo ni con mi familia, ayer se llevaron a su hermano, llegaron encapuchados y se lo llevaron, esas prácticas sabemos de quienes son, ni siquiera necesito que me contesten la sociedad de Gómez Palacio lo sabe”.

Fueron enfáticos en señalar que tienen indicios de los responsables y que se tendrá que ventilar a nivel nacional lo que está sucediendo en Durango porque su alianza está ganando a los de enfrente.

“Marina es una mujer honesta, no supieron con quien se metieron, porque ella esta forjada en la lucha, como ella misma se describe que es una mujer que no se deja de nadie y va a defender a todos los duranguenses como su gran familia, porque la lucha es por eso, porque se acaben los gobiernos corruptos, porque la gente no viva amenazada, de que la gente viva en libertad, eso es lo que está en disputa en esta campaña”, dijo Mario Delgado.

Horas más tarde, el fiscal del estado, Daniel Rocha Romo, ofreció una rueda de prensa en la Región Laguna, confirmando el delito de robo de vehículo con privación de la libertad durante dos horas y media en Gómez Palacio, donde se logró ubicar a la víctima con bien, sin que daño en su integridad física, descartando que se trate de cualquier otro evento con tintes políticos.

dhfm

Seguir leyendo:

Más y mejores apoyos a mezcaleros y al turismo de Durango: Esteban Villegas

¿Qué implica el voto nulo en las elecciones? Te explicamos las consecuencias de abstenerse

Elecciones México 2022: ¿Qué medidas tomará el INE para evitar contagios de Covid-19 el 5 de junio?