Promete Salomón Jara a los oaxaqueños a someterse a la revocación de mandato

El candidato a la gubernatura de Oaxaca de la alianza Juntos Haremos Historia Salomón Jara Cruz prometió someterse al ejercicio de revocación de mandato tras confiar que este 05 de junio el voto le favorecerá y lo llevará al triunfo.

Por lo que prometió un gobierno justo, democrático y honesto " un gobierno austero, un gobierno donde el pueblo mande y decida; mandar obedeciendo será la doctrina de este próximo gobierno", destacó.

Durante su gira de la "esperanza" en donde estuvo acompañado del coordinador de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal Ávila, el morenista señaló que este 05 de junio es posible que se tenga otro futuro y no más pobreza y marginación.

"Oaxaca no está llamado a ser pobre, nuestro destino no es ser pobres Dios no quiere que seamos pobres los que quieren que seamos pobres son los malos gobiernos. En Oaxaca lo tenemos todo, entre ellos hombres y mujeres trabajadores".

Jara Cruz ofreció un buen gobierno, austero, sin privilegios, sin fantochería, no más un gobierno rico y un pueblo pobre "tendremos un gobierno de territorio no de escritorio que recorra los 570 municipios".

Ofreció rendir cuentas cada tres meses sobre los recursos económicos del estado para así cumplir a las comunidades.

"Si un gobierno no cumple ese gobierno debe de someterse a la figura de revocación de mandato y desde aquí les digo a todos y a todas que a los tres años me someteré a la revocación de mandato", dijo.

Sigue leyendo:

Seguridad y lucha contra la impunidad promete Salomón Jara para Oaxaca

Agradece Salomón Jara condolencias de sus adversarios políticos tras fallecimiento de su padre

Elecciones México 2022: Salomón Jara sigue imparable en encuesta