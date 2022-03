Va PRI y PRD en candidatura común contra elección de “Estado” en Oaxaca  

Los dirigentes del PRI y PRD en Oaxaca oficializaron la candidatura común de Alejandro Avilés Álvarez para hacer frente a una presunta elección de “estado” por parte de Morena.

La secretaria General del sol azteca, Adriana Díaz Contreras sostuvo que este “pacto” es necesario toda vez que no dudo que el Movimiento de Regeneración Nacional utilizará los recursos públicos a través de los programas sociales, para obtener el cargo.

Arropada por la militancia del sol azteca en Oaxaca así como del dirigente estatal del tricolor, Javier Villacaña Jiménez y el candidato a la gubernatura Alejandro Avilés Álvarez, la líder reconoció que hoy es necesario la unidad por el bien común.

“Salimos a refrendar el proyecto que luchará por las causas de la gente, hoy el PRD ha manifestado un pacto de unidad y acompañamiento a la candidatura de Alejandro Avilés”, sostuvo.

Presumió que desde hace 32 años el PRD ha luchado por las causas sociales y que en esta ocasión lo hará junto con el PRI.

El candidato a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez aseguró que mientras los de enfrente (las y los morenistas) no saben si tendrán candidato o candidata y se pelean por la dirigencia del partido, en el PRD y el PRI el proyecto tiene nombre y apellido: Alejandro Avilés Álvarez.

“Oaxaca no se puede convertir en lo que se han convertido otros estados de la república como Michoacán, Zacatecas, Sonora, Guerrero, Veracruz ellos ya probaron aquí en algunas ciudades, vean como tienen nuestra ciudad capital, vean como tiene Tehuantepec, Juchitán, eso no podemos permitir. No saben gobernar”, dijo.

