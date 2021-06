Esta ciudad es de izquierda, hay que revisarnos, reconoce Mario Delgado, presidente de Morena

Mario Delgado, presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reconoció que si bien los resultados de las elecciones del pasado domingo 6 de junio no fueron favorables en la Ciudad de México, a nivel nacional el resultado sí fue fructífero, "pues no todos los días se ganan 11 gubernaturas".

Y es que de acuerdo con la información arrojada por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el actual partido en el poder habría ganado las gubernaturas de Campeche, Colima, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit.

Sin embargo, a nivel local, Morena únicamente habria ganado ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el resto serían encabezadas por los candidatos de la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD; al respecto, Mario Delgado dijo en entrevista con Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela del Heraldo Media Group, que es necesario que el partido haga una revisión de qué fue lo que pasó en la capital del país, pues la ciudad "es de izquierda por excelencia".

Delgado llama a la autocrítica en Morena

Asimismo, dijo que en su partido es bienvenida la autocrítica y que no todos los integrantes estén de acuerdo, pues de eso se trata la democracia; asimismo, descartó que haya rencillas al interior del grupo político o que vaya a dejar el cargo tras los resultados de las elecciones del 6 de junio, pues su mandato termina hasta el año 2023.

"No puede haber un conflicto interno, pero sí he llamado a que hagamos una autocrítica, porque no vamos a cometer el error de pelear y darle gusto a la oposición de hacer públicos nuestros problemas", señaló Delgado Carrillo.

Mario Delgado señaló que ya pasó el tema electoral y que ahora para el partido, y en general para México, viene una nueva etapa post pandemia, y que ese será el reto de los nuevos funcionarios y de los que ya están en el poder. "Lo que sí, es que Morena tiene mucho por hacer en un futuro cercano", precisó.

OVH