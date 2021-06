Enrique Alfaro se reunirá con candidatos ganadores para crear una agenda de trabajo para Jalisco

Tranquilo por mantenerse al margen del proceso electoral y orgulloso porque los jaliscienses avalan el proyecto que encabeza actualmente, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, realizó una evaluación sobre los resultados electorales.

"Me siento muy tranquilo de haber hecho lo correcto en este proceso en el sentido de no haberme involucrado en el mismo, creo que la función de un gobernante no es estar opinando sobre las elecciones y creo que ustedes son testigos de que como gobernador me mantuve al margen del proceso que no emití opiniones, que no me involucré no descalifiqué ni apoyé a nadie y creo que, una vez más, los jaliscienses pusieron las cosas en su lugar".

Visiblemente emocionado, dijo sentirse orgulloso de tener la confianza del pueblo de Jalisco porque su proyecto fue avalado en las urnas y continuará con la defensa de la visión y el proyecto de estado.

Alfaro Ramírez indicó que establecerá comunicación con quienes resultaron electos para establecer una agenda de trabajo sin distinciones de colores o partidos.

"Una vez confirmados los resultados electorales estableceremos comunicación con quienes resultaron electos por los jaliscienses para establecer una agenda de trabajo sin distingos de colores ni de partidos, aquí en Jalisco hay un mensaje de unidad, aquí no vamos a seguir abonando a la polarización como sucede en otros lados".

Se analizan los cambios en su gabinete

Como un ejercicio "natural" post electoral, en el gabinete de Jalisco se llevarán a cabo cambios en sus colaboradores debido a que algunos deberán atender encomiendas en gabinetes o al frente de puestos que han sido elegidos por los votantes en el reciente proceso electoral.

Por lo pronto, el cambio que se vislumbra, será de los primeros, es en la titularidad de la Secretaría de Cultura.

"Estamos haciendo un ejercicio de revisión completo; no va a haber ningún anuncio de ajustes o de cambios en el gabinete, salvo uno en estos días que es el de cultura porque hay una situación específica que vamos a resolver, pero lo informaremos en las siguientes horas".

Así, a principios del mes de julio se informará sobre estos ajustes, que insistió, atienden a los reacomodos que requieren debido al proceso electoral y no por desempeño o resultados.

Por Mayeli Mariscal

ovh