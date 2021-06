¿Cómo le fue al Pato Zambrano en las elecciones 2021?

Patricio Zambrano, candidato de la alianza PRI-PRD a diputado local por el distrito 3 de Nuevo León, ocupa el segundo lugar en las preferencias electorales al registrar 24 mil 121 votos, es decir, el 27.58 por ciento, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP).

Como virtual ganadora está Myrna Isela Grimaldo Iracheta, con 27 mil 435 votos, o el 31.37 por ciento del total de estos. El tercer lugar lo ocupa Tabita Ortiz Hernández, la candidata de Movimiento Ciudadano, quien obtuvo 20 mil 582 votos, esto es el 23.53 por ciento.

De acuerdo con el INE, se registró una participación ciudadana de 61.77 por ciento y se emitieron un total de 87 mil 449 votos de los cuales mil 523 son nulos.

El lunes 7 de junio, el exconcursante del extinto programa de televisión “Big Brother”, compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Buen día, hoy por fin comienzo a servir a mi prójimo otra vez. Ya puedo apoyarte nuevamente, no sé si llegaré al congreso, pero siempre dije que desde la trinchera que me tocara lucharía, y por ti lo haré. Quizá sea diputado quizá no, pero a Pato siempre lo tienes ".

En otras publicaciones más recientes, señala que ha vuelto a visitar a la gente que conoció durante sus actos proselitistas.

"Mientras salen resultados oficiales porque todavía hay un par de espacios. Nosotros a seguirle desde el día uno. Saludos afectuosos", señaló en su cuenta de Facebook.

brc