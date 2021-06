Casi el 80% de los diputados líderes en la LXIV Legislatura se quedaron sin reelección

Cabe señalar que a algunos legisladores no les favorecieron los resultados en las urnas, otra porción no tuvieron la oportunidad de competir y otros no participaron en la contienda electoral

Continuarán cuatro legisladores que fueron parte de la Mesa Directiva de San Lázaro, la Junta de Coordinación Política o lideraron alguna bancadas. (Foto: Cuartoscuro)