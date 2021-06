Alessandra Rojo de la Vega da las razones sobre su renuncia al PVEM

Alessandra Rojo de la Vega, diputada local, puntualizó que su renuncia al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue por congruencia y por las decisiones que se tomaron en el caso de Ricardo Ponce y la forma en la que usó su nombre para la promisión del partido durante la veda electoral.

“Pasaron las elecciones y nadie me contestó, nadie me da respuesta, hasta el día de hoy no sé si entró o no. No existe mucha comunicación e hice lo pertinente, entonces, anuncié que ya no quería seguir en el partido”, comentó la legisladora en entrevista en el programa Me lo dijo Adela en el Heraldo Televisión.

Fue cuestionada sobre quién debería decidir si puede continuar como independiente y respondió que se decidirá después de que se asignen las diputaciones y se resuelvan las impugnaciones a la elección. Por el momento, continúa realizado su labor legislativa hasta el 31 de agosto.

Cabe señalar que buscaba una diputación federal por la vía plurinominal. “Les pedí que quería hacer campaña, ganarme los votos, y no ir “pluri”. Me dijeron que me había ganado la diputación y que entraría, después le fueron cambiando a un lugar uno a un lugar tres, ni modo, eso pasa, quería ganarme ese espacio. Todavía hay oportunidad”, explicó Alessandra Rojo

Ella militó durante dos años y medio en el Verde Ecologista y periodo en el que siempre tuvo una buena relación, le dieron libertad para proponer, pero cerca del proceso electoral existió una mayor comunicación.

Aunque ha recibido propuesta de otras fuerzas políticas, dijo, no tiene interés de irse con otro partido, “no es un tema de conveniencia, es un tema de respeto a la lucha feminista, de respeto a gente que quiere hacer las cosas bien”.

Aunque fueron varios problemas, destacó que el tema que dolió fue lo de Ricardo Ponce, quien está acusado de abuso sexual, y que quisiera el partido hacerse publicidad, "no iba a permitir con el dolor de las víctimas" y expresé mi opinión en contra de algunas personas que conforman el partido.

Después, lo de los influencers, “fue cuando dije que no podía ser parte de eso, tengo cierto liderazgo, y si se cometió un error, aquí estoy para pagar ante las autoridades, pero no puedo ser participe de algo que no me consultaron. Usaron mi nombre sin decirme, lo mínimo que pediría es que me digan qué se hace”, aclaró la legisladora local.

El nombre de la legisladora estuvo involucrado en la promoción del voto en favor del Verde Ecologista, porque en el comunicado que les repartieron a influencers se habla de su trabajo legislativo. Desmintió que conozca al actor Lambda García y que únicamente lo contacto por redes sociales para cuestionarlo sobre lo que dijo en redes sociales.

Le solicitaron su renuncia al partido

Rojo de la Vega relató que tras asistir a la marcha del 8 de marzo y transmitirlo en sus redes sociales, “se evidenciaron muchas situaciones y le pidieron al partido que me quitaran la diputación, me pidieron que renunciara”.

El partido le pidió que renunciara y lo iba a decir a los responsables e violencia política de género y que quieren destruir la carrera de una persona que es sincera a su lucha”.

En tanto, pidió a las mujeres que no tengan miedo de votar en el congreso. “Hay que celebrar la paridad de género, hay que celebrar que las mujeres participemos, no hay que dejar quienes nos han violentado estén ahí y que las mujeres podamos estar seguras y en paz”

