El cambio en Naucalpan ya nadie lo detiene: Angélica Moya

El cambio en Naucalpan ¡YA! nadie lo detiene; le devolveremos a la joya de la corona el brillo que le han robado, aseguró la candidata de la coalición “Va por el Estado de México”, Angélica Moya, durante su cierre de campaña en San Mateo Nopala.

Acompañada por Enrique Vargas, presidente de la Comisión Política del PAN y de su planilla, la aspirante a la presidencia municipal afirmó “ni la lluvia ni nadie nos va a detener en el anhelo de tener un Naucalpan digno, con seguridad y con servicios públicos”.

Después de una intensa campaña, continúo, hemos logrado la unión para que PAN, PRI y PRD trabajen hombro con hombro para recuperar y reconstruir esta ciudad,

Bajo una copiosa lluvia que no impidió la celebración, Moya Marín, expresó que Naucalpan volverá a ser la joya que en su momento fue “le pese a quien le pese y no le guste a quien no le guste, vamos a ganar el próximo 6 de junio”.

“Vamos a tener todo lo que los naucalpenses han deseado durante mucho tiempo y estos gobiernos les han venido negando. Juntos, de la mano le devolveremos su esplendor, porque Naucalpan es de su gente; está hecho de vecinos comprometidos que a diario luchan por sacar adelante sus negocios, familias y sueños”, indicó.

Por su parte, Enrique Vargas del Villar, candidato a diputado local por Huixquilucan pronosticó que el 6 de junio, Angélica Moya ganará por más de 60 mil votos.

“Angélica, tienes todo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para arrasar el próximo domingo y está lluvia es un buen augurio”, sostuvo.

En este cierre de campaña también estuvieron presentes los presidentes municipales del PAN y del PRI, Pedro Fontaine y Angélica del Valle, respectivamente, quienes presenciaron la unión de cientos de banderas azules, rojas y amarillas que ondeaban en todo el Campo Tunitas de San Mateo Nopala.

Por Pablo Cruz Alfaro

