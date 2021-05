Gobierno de puertas abiertas, para todas y todos: Juan Carlos Loera

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua realizó su cierre de campaña en la capital del estado, donde ante miles de personas prometió un gobierno de derechos para todas y todos, y aseguró que las puertas de su oficina estarán siempre abiertas.

Desde la Plaza del Ángel, a un costado del Palacio de Gobierno, expresó: “Volteen hacia allá, todos vamos a voltear hacia allá, todas las puertas de ese edificio donde estará gobernando el pueblo de Chihuahua van a estar abiertas siempre para la exigencias, para las promesas, para los proyectos, lo vamos a cumplir”.

Aseguró que en su proyecto cabrán ricos, pobres, trabajadores, campesinos, hombres y mujeres, niñas, niños y adolescentes; no habrá discriminación, estará comprometido con las causas de todo el pueblo, y será un gobierno en el que se protejan de los derechos sociales básicos a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el derecho humano al agua.

En ese tenor, consideró positivo que ahora se haya visibilizado el tema del agua “porque ahora más que nunca el pueblo de Chihuahua ha podido alzar la voz y nos hemos podido dar cuenta de que el verdadero problema del agua es el del agua potable, el agua que no les llega a la mayoría de los chihuahuenses”.

Afirmó que en su administración se trabajará con perspectiva de género y para erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres. Dijo que implementará un plan en contra de la inseguridad y apuntó que atenderá especialmente a los jóvenes de secundaria para evitar que ingresen a las filas de la delincuencia.

Desde la capital chihuahuense, el candidato de los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza reiteró su mensaje a los pueblos originarios. “Me pongo humildemente a sus órdenes, voy a escucharlos en primer lugar, quiero que me digan cómo quieren que trabaje con ellos, no les vamos a imponer programas ni acciones, no vamos a pasar sobre los pueblos originarios”, manifestó.

Pide honrar a hombres y mujeres

Casi al término de su discurso, el candidato morenista pidió honrar a hombres y mujeres que precedieron su lucha. Asimismo, agradeció la confianza de los partidos que conforman la alianza que él representa (PT, Panal), y el apoyo de Fuerza por México.

Señaló que hubo quienes intentaron detener el proyecto que él encabeza, primero buscando dividir a Morena, después minimizando el trabajo de la 'Cuarta Transformación', también intentando enlodar su imagen con videos, criticando su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y responsabilizándolo de la falta del agua, cuando la realidad es que los responsables de ello son los “huachicoleros” y saqueadores del líquido. Todos esos ataques, dijo, fueron revertidos contra la oposición.

Al término de su mensaje en la Plaza del Ángel el grupo Intocable amenizó el evento. “Sonriamos, vamos a ganar, levantemos las banderas”, enfatizó a la ciudadanía el candidato de Juntos Haremos Historia en Chihuahua.

