Los mejores días están por venir en Sinaloa, así lo afirma Mario Zamora

En Sinaloa, las preferencias del voto favorecen a Rubén Rocha Moya, abanderado de Morena por la gubernatura, con 47.7%, mientras que un segundo sitio se coloca Mario Zamora, representante de la alianza PRI, PAN, PRD, con 37.8%, de acuerdo con datos de encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group que se publicaron este 28 de mayo.

En entrevista con Salvador García Soto en El Heraldo Radio, Mario Zamora destacó que ha ido en ascenso en las preferencias del electorado, “vamos a ganar la elección y la vamos a ganar muy bien, muchos de estos encuestológos se van a llevar una grata sorpresa. No hay mejor encuesta que la que uno encuentra en la calle y se siente la gente me saluda, me expresa el apoyo”.

La diferencia entre el contendiente de Morena y el de la alianza del PRI, PAN y PRD al Gobierno de Sinaloa es de 9.9 puntos porcentuales en la intención del voto.

Zamora puntualizó que en Sinaloa lo que la gente quiere mejorar, salir adelante por su esfuerzo, por su ganas y su talento, “nadie quiere un Sinaloa dormido, que se detenga, hay que entender que el sinaloense es entrón, valiente, no gusta rifándolas”.

En tanto, describió que su campaña ha sido sincera, franca, directa, alegre y el “6 de junio celebraremos que los mejores días están por venir”.

El candidato de la alianza Va por Sinaloa compartió en Twitter que Gloria González, candidata del PT a gobernadora, se unió a su proyecto y escribió: “En este momento, se trata de buscar el bien de nuestro estado, reconozco la valentía y el amor por Sinaloa. Coincidimos en buscar lo mejor”.

¿Qué otros puestos se elegirán en Sinaloa?

Además de la gubernatura, se votarán por 18 presidencia municipales, 40 diputaciones locales, 153 regidurías y 18 sindicaturas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), se estima que en la entidad emitan su voto 2.2 millones de sinaloenses.